台下世代通訊代表團首站抵達矽谷 推動台美產業合作

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（中央社記者蘇思云台北23日電）國發會主委龔明鑫率領代表團18日訪美交流，首站抵達美國矽谷，拜訪Google總部以強化跟矽谷產業與新創交流，龔明鑫也拜會矽谷知名創業學校Draper University，並頒發創辦人德瑞波（Tim Draper）就業金卡並邀對方來台。

龔明鑫應美國在台協會（AIT）邀請，率領由跨部會官方成員、法人機構及我國5G產業相關重點業者等共計41位，組成下世代通訊代表團（NextGen Telecom Delegation）在6月18日赴美訪問交流。

國發會今天發布新聞稿，代表團首站抵達舊金山，除台美雙方共同召開NextGen Telecom圓桌交流會議外，也拜會Google美國總部，並藉此機會多方面強化與矽谷的產業及新創團隊交流。

國發會表示，龔明鑫6月22日出席由國發會、AIT與駐舊金山辦事處共同舉辦NextGen Telecom圓桌交流會議，雙方就5G Open RAN、下世代通訊等議題交流，邀集台美相關領域業者（如高通、Dish Mobile）與產業專家參與，分享產業發展及合作機會。

龔明鑫致詞時表示，現在是台美幾十年來關係最好且堅若磐石的時刻，很高興此時帶領代表團前來美國，促成更進一步的合作。數位轉型包含半導體、5G/B5G（Beyond 5G）及AIoT（人工智慧物聯網）三大部分，本次代表團希望帶動台美在5G/B5G的垂直應用及AIoT的產業合作。

龔明鑫表示，目前已有微軟、Intel與和碩、高通與中華電信等合作的典範案例，未來雙方合作機會更多、應用也將更廣泛。

龔明鑫強調，美國在去年通過基礎建設法案（Infrastructure Bill），台灣也已推動8年新台幣8400億元的前瞻計畫，相關措施都將帶動5G/B5G基礎建設商機，台美合作不僅對雙方有利，也可聯手打進東南亞、中東歐等全球市場。

國發會表示，圓桌會議期間，除了台杉投資總經理翁嘉盛及美國商務部ICT產業資深分析師Cary Ingram分別就台美5G及低軌衛星合作機會及美國寬頻發展進行專題演講外，並由亞洲．矽谷計畫執行中心人資長闕河鳴主持「台灣5G/6G Open-RAN進展及未來與美國夥伴的合作」小組討論，就美國基礎建設法案基礎下的台美合作契機、如何聯手打進其他國家市場等交換意見。

國發會指出，龔明鑫這次也特別拜會全球知名新創加速器Draper University的創辦人德瑞波（Tim Draper），並親自頒發就業金卡給德瑞波，表達台灣政府鼓勵外國專業人才赴台的政策美意。對方表示非常高興申請就業金卡獲台灣政府核准，11月將以此卡赴台。

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此外，龔明鑫也跟國際知名加速器500 Startups的執行長Christine Tsai及合夥人Tony Wang等會面。500 Startups考量近年跟國發基金合作成績斐然，1年就投資20家台灣新創，有意擴大跟國發基金的合作。

龔明鑫對此表示支持，希望讓台灣新創能有更多成功機會。此外，本訪團也拜會6家矽谷新創，雙方就技術發展及產業訊息進行意見交流，其中Arris Composites（棱和科技） 及Light Field Lab已獲得國家級投資公司台杉創投的投資，促使與台灣法人及公司進行合作。（編輯：潘羿菁）1110623