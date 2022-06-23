龔明鑫率團訪美 矽谷尋台美通訊合作機會

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（中央社記者江今葉聖荷西22日專電）國家發展委員會主任委員龔明鑫率團訪問美國，首站前進矽谷，與當地官方、企業透過研討會進行產官學交流，尋求台美新世代通訊產業合作機會。

由龔明鑫率領的參訪團今天與美國在台協會（AIT）在加州聖荷西召開NextGen Telecom研討會，與矽谷當地官方、產業界針對下一代通訊產業發展交換意見。

龔明鑫會後接受媒體訪問時表示，此次訪美主要是出席選擇美國（SelectUSA）活動。今年的SelectUSA和往年不同，特別增加特定領域參訪，他所率領的第5代行動通訊（5G）產業即是其中一個子項。但由於美國通訊產業多半集中在西岸，因此先到西岸參訪，除了聖荷西外，明天將前往西雅圖，拜會微軟公司（Microsoft Corp.）與亞馬遜公司（Amazon.com Inc）。

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他透露，昨天前往谷歌公司（Google）拜會，接待的研發部門資深副總經理表達投資台灣是谷歌的既定發展方向與目標，但也反映希望政府協助提供國際人才通關與簽證便利。他向谷歌傳達政府會盡力提供協助的立場外，也談到期望未來谷歌在台灣新辦公大樓能達到零碳排，盡可能使用綠能或節能設備。

除了拜會谷歌，龔明鑫也參訪當地6家新創基金，主要涉及領域包括區塊鏈、複合新材料、3D影像、無線充電、防毒軟體等。他表示，台灣擁有極高的技術能力，但在與國際連結上，美國基金公司比較占優勢，台美可以在這部分多方合作。（編輯：郭中翰）1110623

國家發展委員會主任委員龔明鑫（右4）率團訪問美國，首站前進矽谷，與當地官方、企業透過研討會進行產官學交流，尋求台美新世代通訊產業合作機會。中央社記者江今葉聖荷西攝 111年6月23日