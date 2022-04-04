學者：半導體提升台灣能見度 短期內地位難取代

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社卡達4日綜合外電報導）半島電視台報導，COVID-19疫情和烏克蘭戰爭，促使台灣在晶片製造業扮演的關鍵角色受到關注，國際能見度提升，尤其拜台積電之賜。且專家指出，台灣這樣的地位短期內難以取代。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下「太平洋論壇」（Pacific Forum）區域事務主任約克（Rob York）等研究員替半島電視台（Al Jazeera）撰寫報導指出，疫情爆發及俄羅斯2月24日對烏克蘭開戰，使得外界看見在半導體這項重要零件的生產上，台灣扮演的角色難以替代，並凸顯台灣對全球供應鏈的重要性舉足輕重。

而在台灣業者中，台積電便獨占全球半導體晶圓廠營收的一半以上，這大致上歸功於它的商業模式完全聚焦在替其他業者設計的晶片代工。

香港城市大學科技發展專家傅勒（Douglas Fuller）指出，台灣在半導體產業有 「先行者優勢」（first-mover advantage），並透過一系列方式維持優勢，包括聘雇強大工程師團隊、教育體系著重電腦工程，以及提供眾多政府支援，例如廉價供水、貸款補助和低稅。

台灣在半導體製造上的地位如此重要，以至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，居家辦公和教學的科技需求大增之下，包括美國和德國等經濟體都請求台灣協助提高產量。

專家指出，半導體製造業是台灣國際地位攀升的關鍵原因，並有助與中國做出區隔。對於只有14個邦交國的台灣，以及改善許多國家怕激怒中國而猶豫與台灣打交道，這樣的肯定十分重要。

法國策略研究基金會（Fondation pour la Recherche Stratégique，FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）特別點出，歐洲國家已開始談論有必要與台灣加強合作，且明確歸功於半導體。「半導體在促進台灣能見度上扮演關鍵角色。」

俄羅斯2月24日侵略烏克蘭後，台灣加入美國與其盟邦，對莫斯科實施經濟制裁，並且是動用手中王牌，切斷對俄國的半導體出口。業界專家說，這很可能令俄國難以找到替代選項，進而對俄國經濟帶來非常嚴厲衝擊。

此外，專家懷疑在可預見的將來，台積電能夠被取代。以半導體代工營收來看，世界排名第2的韓國科技業巨擘三星（Samsung），仍然遠遠落居於龍頭的台積電。

中央研究院副研究員吳建輝並指出，他懷疑其他國家能複製台灣的角色，考量到台灣培養半導體工程師的特殊傳統，以及台積電的研發工作是24小時運作。

吳建輝表示：「這是無法被超越的，甚至拿三星來比較。」他說，其他國家分散風險的努力，遲早會遭遇能源、人力成本和無法複製台灣工程師效率的相關瓶頸。

國際關係專家、陽明交通大學通識教育中心副教授邱奕宏也同意。他表示：「不是花錢就好，也不是只要有技術。」「這事關人才…一週工作5天，每天工作8小時，這並不容易。台灣有較多工程師更願意犧牲私人時間。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110404