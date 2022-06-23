談美中貿易緩解 龔明鑫：科技競爭應會持續

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外傳美國有意調降對中國加徵的關稅，國發會主委龔明鑫分析，消費性商品或許會調降，但科技安全相關領域應會持續，美中仍存在競爭，台灣產業則有安全保障，可以成為另一選項。中央社記者江今葉聖荷西攝 111年6月23日

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（中央社記者江今葉聖荷西22日專電）外傳美國有意調降對中國加徵的關稅，國發會主委龔明鑫分析，消費性商品或許會調降，但科技安全相關領域應會持續，美中仍存在競爭，台灣產業則有安全保障，可成為另一選項。

龔明鑫率領訪團，今天與美國在台協會（AIT）在加州聖荷西召開NextGen Telecom研討會，與矽谷當地官方、產業界針對下世代通訊產業發展交換意見。龔明鑫一團隨後將訪問西雅圖，再轉赴華府出席選擇美國（SelectUSA）活動。

由於美國通膨嚴重，部分商品面臨短缺，傳出美國政府考慮調降對中國加徵的關稅，盼刺激進口並降低通膨壓力。對此，龔明鑫認為，美中貿易戰或許有所緩解，消費性商品關稅可能會調降，但科技通訊部分應會持續，美中仍存在競爭。

他指出，過去中國企業常以低價供應產品，但在有其他考量下，台灣產業可以提供另一選項。儘管台灣產品價格可能會高些，但品質良好、安全，在資訊安全、智慧財產權方面有保障。

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美國總統拜登（Joe Biden）去年簽署高達1.2兆美元的「基礎設施投資和就業法案」（Infrastructure Investment and Jobs Act），承諾重建美國老舊的基礎設施，包括推動高速網際網路系統覆蓋。

龔明鑫表示，台灣通訊產業技術先進，網路安全有保障，台美企業若能在這部份合作，商機無限，獲益的不僅是台、美兩地，包括東南亞、歐洲等地也都有類似需求。台美產業若能提供品質更好、價格更親民、安全有保障的產品，「沒有道理不用」，可以提供台、美與全球更多選項。（編輯：韋樞）1110623