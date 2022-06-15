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首頁 / 科技

Google工程師稱機器人有知覺遭停職 AI爭議浮檯面

2022/6/15 14:57
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（中央社舊金山14日綜合外電報導）Google內部針對AI（人工智慧）技術是否具有人類意識的爭論曝光，讓AI伴隨的野心與風險浮上檯面。

Google這家矽谷巨頭上週將一名工程師停職，因為他認為公司的AI系統LaMDA似乎「有知覺」，Google已正式駁斥這種說法。

多位專家告訴法新社，他們也對LaMDA有意識的說法高度懷疑，但人類的本質和野心很容易模糊問題。

美國華盛頓大學（University of Washington）語言學教授班德（Emily M. Bender）說：「問題在於…當我們遇到屬於我們語言的字串時，就會加以理解。」

「我們在做的是想像一個不存在的頭腦。」

LaMDA是一個使用先進模型、功能強大的系統，能用文字聊天來模擬人類溝通。

根據Google的解釋，該系統建立在一個模型上，模型觀察單字之間的關係，然後預測接下來會出現在句子或段落中的單字。

北卡羅來納大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill）電腦科學助理教授斯里瓦斯塔瓦（Shashank Srivastava）說：「它在某種程度上仍然只是模式匹配。」

「當然，你可以找到一些真正有意義的對話，可以生成一些非常有創意的文字，但在許多情況下它會迅速轉移。」

儘管如此，確定它們有沒有意識還是棘手問題，這通常得使用圖靈測試（Turing test）這樣的基準測試。

多倫多大學（University of Toronto）哲學教授金威爾（Mark Kingwell）說：「對於2022年我們這裡的任何AI來說，這實際上是一個相當容易通過的測試。」

「更嚴格的測試是上下文測試，當前系統似乎會被上下文測試中的常識知識或背景想法等難倒，那是演算法很難處理的東西。」

AI在科技界內外仍然是微妙議題，可能讓人驚訝，卻也讓人有些不舒服。

Google在聲明中迅速且堅定地淡化LaMDA是不是有自我意識的問題，「這些系統模仿了數百萬個句子中的交流類型，並且可以重複任何奇異的話題」。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110615

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