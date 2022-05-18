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嘉縣120公尺高設AI煙霧探測器 天眼監控空污

2022/5/18 15:50（5/18 17:21 更新）
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嘉義縣環保局在鹿草焚化爐120公尺高煙囪設置AI煙霧探測系統24小時360度監控並自動辨識空污，半徑7公里內都是監測範圍，20餘天已通報19件煙霧警訊，大幅提升稽查績效，對改善空氣品質有很大的幫助。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月18日
嘉義縣環保局在鹿草焚化爐120公尺高煙囪設置AI煙霧探測系統24小時360度監控並自動辨識空污，半徑7公里內都是監測範圍，20餘天已通報19件煙霧警訊，大幅提升稽查績效，對改善空氣品質有很大的幫助。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月18日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣環保局4月在鹿草焚化爐120公尺高煙囪設置AI煙霧探測系統24小時360度監控並自動辨識空污，20餘天已通報19件煙霧警訊，提升稽查績效，幫助改善空氣品質。

嘉義縣環保局今天在鹿草焚化爐展示與雲林科技大學合作設置的「AI智能煙霧辨識主動式通報系統」。環保局長張根穆簡報時表示，這套系統4月裝置在鹿草焚化爐120公尺高煙囪上，半徑7公里內都是監測範圍。

張根穆說，AI煙霧探測系統可24小時360度監控，並自動辨識空污，主動通知稽查人員，裝置20餘天已通報19件煙霧警訊，大幅提升稽查績效，對改善空氣品質有很大的幫助。

環保局空氣噪音防治科長林春如告訴中央社記者，同樣的監控設備在民雄工業區內也有一套，但因裝置高度比焚化爐煙囪低，四周有效偵測範圍約5公里，主要是監控工業區內工廠排煙情況。

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林春如指出，AI煙霧探測系統發現煙霧警訊，會馬上將訊息傳輸給稽查人員，稽查人員第一時間就能趕到現場；像露天燃燒，就容易當場發現行為人依法開罰，並撲滅火勢。

嘉義縣長翁章梁今天也到場聽取簡報，乘座電梯再攀爬上120公尺高煙囪頂端，瞭解AI系統如何運作；他籲鄉親和企業不要違法露天燃燒、偷排廢氣，在天眼監控下，非法行為將無所遁形。（編輯：郭諭儒）1110518

嘉義縣環保局在鹿草焚化爐120公尺高煙囪設置AI煙霧探測系統24小時360度監控並自動辨識空污，縣長翁章梁（右）18日也到場聽取簡報，乘座電梯再攀爬上120公尺高煙囪頂端，瞭解AI系統如何運作。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月18日
嘉義縣環保局在鹿草焚化爐120公尺高煙囪設置AI煙霧探測系統24小時360度監控並自動辨識空污，縣長翁章梁（右）18日也到場聽取簡報，乘座電梯再攀爬上120公尺高煙囪頂端，瞭解AI系統如何運作。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月18日
嘉義縣環保局18日在鹿草焚化爐展示與雲林科技大學合作設置的「AI智能煙霧辨識主動式通報系統」，環保局長張根穆簡報時表示，這套系統4月裝置在鹿草焚化爐120公尺高煙囪上，20餘天已通報19件煙霧警訊。中央社記者蔡智明攝 111年5月18日
嘉義縣環保局18日在鹿草焚化爐展示與雲林科技大學合作設置的「AI智能煙霧辨識主動式通報系統」，環保局長張根穆簡報時表示，這套系統4月裝置在鹿草焚化爐120公尺高煙囪上，20餘天已通報19件煙霧警訊。中央社記者蔡智明攝 111年5月18日
嘉義縣環保局18日展示裝置在鹿草焚化爐120公尺高煙囪上「AI智能煙霧辨識主動式通報系統」，半徑7公里內都是監測範圍。中央社記者蔡智明攝 111年5月18日
嘉義縣環保局18日展示裝置在鹿草焚化爐120公尺高煙囪上「AI智能煙霧辨識主動式通報系統」，半徑7公里內都是監測範圍。中央社記者蔡智明攝 111年5月18日
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