中國版馬斯克「馬一龍0」遭微博禁言 疑使用AI換臉被拆穿

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微博帳號「馬一龍0」去年12月就因影片中的長相酷似世界首富馬斯克而走紅。（圖取自weibo.com/n/马一龙0）

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（中央社台北13日電）長相酷似世界首富馬斯克的「中國版馬斯克」馬一龍0，網路走紅後，9日吸引本尊表示「我想見見這傢伙，如果他是真的」。不過馬一龍0的微博旋遭禁言，有網友指他使用AI換臉被拆穿。

綜合鳳凰網與網路訊息，網路帳號「馬一龍0」去年12月就因其影片中的長相酷似馬斯克（Elon Musk），而在海內外走紅，當時就被本尊馬斯克發現，還曾在推特上調侃稱，自己可能有中國血統。

馬一龍0目前在Tiktok坐擁23.65萬粉絲（馬一龍0 Tiktok帳號），還大喇喇使用Elon Musk為名。他發布多支與特斯拉電動車同框的影片，除了生硬的英語，看起來與本尊幾無二致。

推特帳號Muskstaycalm近日發布比對兩人的照片，引發熱議，9日甚至引來馬斯克留言：「我想見見這傢伙，如果他是真的。」並指當前使用深偽軟體（Deepfakes）實在很難分辨真假。

對此，馬一龍0隨即於10日在微博對本尊回應稱：「我就在這裏，我也很想見你，我愛你。你是我的英雄」。但許多網友在下面留言質疑他使用AI換臉技術「撞臉」世界首富，警告他恐將「後果嚴重」。

馬一龍0其後被發現因違反社區公約遭微博禁言，迄今未公開回應網友質疑。他的IP屬地顯示在河北省。

報導引述中國律師葉家平指出，馬一龍0的影片若借助換臉技術，已涉嫌侵害他人肖像權。

多名網友指出，微博對帳號有實名制要求，使用AI技術換臉是無法通過驗證的。馬一龍0微博遭禁言，驗證了其採用AI換臉的傳聞。

網路也流傳一張截圖，指馬一龍0此前在一支影片使用AI換臉，結果出現掉幀，暴露了部分真實面孔。網友並指馬一龍0發現事情搞大了，把之前影片全部下架了。

還有人分析，馬一龍0複製了馬斯克，臉的大小、眼的高低以及眉毛嘴巴鼻子都完全重合，顯見使用AI換臉技術，因為連雙胞胎也無法完成重合。（編輯：楊昇儒）1110513