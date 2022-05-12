馬斯克讚中國勞工加班到半夜 酸美國人不愛工作

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特斯拉執行長馬斯克近日受訪時讚揚中國勞工任勞任怨，反觀美國人對工作總是「能閃就閃」。（圖取自維基共享資源；作者Maurizio Pesce，CC BY-SA 2.0）

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）最近受訪時讚揚中國勞工任勞任怨，「總是加班到半夜」，反觀美國人對工作總是「能閃就閃」。

英國「獨立報」報導，世界首富馬斯克接受線上採訪被問到哪家電動車新創公司讓他留下最深刻的印象時，發表了上述評論。

馬斯克先讚揚福斯汽車（Volkswagen）在電動車領域取得巨大進步，接著表示特斯拉的大部分競爭將來自中國。

他說：「除了特斯拉，福斯是進步最多的公司，它雖然不是一家新創公司，但從電動車角度來看，福斯在某些方面可以被視為一家新創公司，所以福斯在電動車領域做得最多。」

馬斯克提到來自中國市場的競爭；中國是全球最大汽車市場，特斯拉已計劃在上海超級工廠附近，另建一座新工廠。

他說：「我認為中國會有一些非常強大的公司，中國有很多才華橫溢、勤奮工作的人，在製造業領域造詣頗深。」

馬斯克還說，「對他們來說，熬夜加班都算不上什麼，他們會工作到凌晨3點，甚至不會離開工廠。但在美國，人們根本就不想工作。」

馬斯克並未提到美國市場的競爭對手Lucid或Rivian。

2021年，在歐洲市場銷售最多電動車是福斯，2022年的電動車產能也已在歐美市場銷售一空。福斯上週表示，光是在西歐市場，就積壓了30萬筆電動車訂單。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110512