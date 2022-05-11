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馬斯克：買下推特 會恢復川普帳戶

2022/5/11 06:43（5/11 07:22 更新）
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馬斯克（圖）表示，當他買下社群平台推特時，將會撤銷美國前總統川普的推特帳戶停權。（美聯社）
馬斯克（圖）表示，當他買下社群平台推特時，將會撤銷美國前總統川普的推特帳戶停權。（美聯社）
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）世界首富馬斯克（Elon Musk）今天表示，當他買下社群平台推特（Twitter）時，將會撤銷美國前總統川普的推特帳戶停權。

馬斯克上月達成以440億美元現金買下推特的協議。一名知情人士告訴路透社，預計馬斯克完成收購後將暫時擔任推特執行長（CEO）。

馬斯克自稱是「自由言論的絕對論者」，但未提供多少有關他的計劃的具體細節。

恢復川普帳戶一事被視為他將做出多大改變的測試。

馬斯克在英國金融時報未來汽車（Future of the Car）會議中表示，他和推特共同創辦人杜錫（Jack Dorsey）都認為永久禁用應是「十分罕見」，應該僅限於經營網路機器人或散播垃圾郵件的帳戶。

馬斯克表示，封殺川普帳戶將在政治右派間強化川普觀點，並稱這項禁令是「道德錯誤且無比愚蠢」。

推特在去年初國會暴亂事件後不久，永久中止川普帳號。（譯者：陳政一）1110511

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