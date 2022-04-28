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馬斯克收購推特後 稱想買下可口可樂、加回古柯鹼配方

2022/4/28 15:05（4/28 15:25 更新）
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繼日前收購推特後，馬斯克27日又在推特發文，稱有意收購可口可樂公司，並說要把古柯鹼配方加回去。（圖取自twitter.com/elonmusk）
繼日前收購推特後，馬斯克27日又在推特發文，稱有意收購可口可樂公司，並說要把古柯鹼配方加回去。（圖取自twitter.com/elonmusk）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）日前才收購社群平台推特，他今天又在推特發文，表示有意收購可口可樂公司，「要把古柯鹼配方加回去」。

「財經內幕」（Business Insider）報導，馬斯克兩天前以440億美元成功收購推特，他今天推文表達對可口可樂公司的收購意願，不到一小時後再度推文說：「讓我們來把推特變得最有趣！」

儘管馬斯克有關可口可樂的推文有點像是半開玩笑，但有部分的確是歷史事實。

根據美國國家藥物濫用研究所（National Institute on Drug Abuse），來自亞特蘭大的藥劑師賓柏頓（John Pemberton）1885年首次釀造這種飲料時，古柯鹼為合法物質。

當時，賓柏頓的配方包括從古柯葉中提取古柯鹼萃取物，他將這款飲料描述為「專利藥」和「補腦益智飲」。

「紐約時報」1988年一篇有關可口可樂公司的文章，也報導過古柯鹼一開始是如何成為這款飲料的配方，直到1900年代才被拿掉。

可口可樂公司尚未回應置評請求。

自從馬斯克宣布收購推特以來，許多用戶都在推特向他建議下次該買哪間公司。

一名推特用戶寫道，馬斯克應該「買下福斯電視台（Fox）」，好讓「『螢火蟲』（Firefly）連續劇復播」。馬斯克回應說：「一些真正以科幻為特色的科幻劇應該會很棒。」（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110428

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