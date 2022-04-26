更多編輯台推薦新聞：
我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

防疫整理包》3+4居家隔離26日起實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離26日起實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國駐烏克蘭大使2019年懸缺至今 拜登提名斯洛伐克大使出任
首頁 / 國際

馬斯克收購成功 推特股價上揚約6%

2022/4/26 04:00（4/26 07:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
推特董事會25日同意將公司以440億美元（約1.29兆台幣）價格出售給馬斯克。（圖取自Unsplash圖庫）
推特董事會25日同意將公司以440億美元（約1.29兆台幣）價格出售給馬斯克。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約25日綜合外電報導）社群媒體推特董事會今天同意，將公司以440億美元（約1.29兆台幣）價格出售給科技大亨馬斯克。不到兩週前提出收購要求的馬斯克曾宣稱，只有他才能釋放出推特的「非凡潛力」。

這項收購案在上週看來似乎還前途未卜，但當全球首富馬斯克（Elon Musk）向推特股東說明收購資金的籌措細節後，相關磋商在週末期間加速進行。

馬斯克在交易談妥後發表聲明說：「言論自由是民主政治正常運作的基石，推特就是一座數位言論廣場，對人類前途攸關重大的事情可在這裡討論。」

他並說：「推特有龐大的潛力，我期待與公司以及用戶共同釋放它。」

紐約證券交易所在格林威治時間18時50分（台灣26日2時50分）前後一度暫停推特股票交易，以等候相關消息，而當收購談妥的消息傳出後，推特股價上揚約6%。（譯者：張佑之）1110426

延伸閱讀
馬斯克酸祖克柏萬年掌控臉書 駁買推特有利益衝突馬斯克倡言論自由開價收購推特 川普有望回歸？馬斯克酸祖克柏萬年掌控臉書 駁買推特有利益衝突特斯拉財報Q1獲利超出預期 營收年增81%Meta傳再推數位貨幣 「祖克幣」有譜推特同意賣給馬斯克 全球首富改造社媒受矚目路透：推特接近同意馬斯克出價 以1.25兆元出售推特：馬斯克決定不加入董事會
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載