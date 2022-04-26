馬斯克收購成功 推特股價上揚約6%

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（中央社紐約25日綜合外電報導）社群媒體推特董事會今天同意，將公司以440億美元（約1.29兆台幣）價格出售給科技大亨馬斯克。不到兩週前提出收購要求的馬斯克曾宣稱，只有他才能釋放出推特的「非凡潛力」。

這項收購案在上週看來似乎還前途未卜，但當全球首富馬斯克（Elon Musk）向推特股東說明收購資金的籌措細節後，相關磋商在週末期間加速進行。

馬斯克在交易談妥後發表聲明說：「言論自由是民主政治正常運作的基石，推特就是一座數位言論廣場，對人類前途攸關重大的事情可在這裡討論。」

他並說：「推特有龐大的潛力，我期待與公司以及用戶共同釋放它。」

紐約證券交易所在格林威治時間18時50分（台灣26日2時50分）前後一度暫停推特股票交易，以等候相關消息，而當收購談妥的消息傳出後，推特股價上揚約6%。（譯者：張佑之）1110426