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馬斯克入主 推特執行長：公司未來發展不明

2022/4/26 10:28（4/26 11:33 更新）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）推特接受全球首富、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克以約440億美元收購後，將進行私有化轉型，推特執行長亞格拉沃今天告訴員工，這家社群媒體公司的未來充滿不確定性。

路透社報導，亞格拉沃（Parag Agrawal）說：「一旦完成交易，我們就不曉得這個平台未來朝哪個方向發展。」

推特（Twitter）告訴員工，馬斯克（Elon Musk）會擇日加入旗下員工參與問答。

亞格拉沃聆聽員工針對馬斯克對這家公司的計畫、裁員的可能性以及董事會接受這筆交易的理由所提出的疑問時，將許多應該詢問馬斯克的問題留給他回答。

馬斯克曾表示，他認為推特應該是一個言論自由的平台。員工詢問亞格拉沃，馬斯克買下這個社群媒體平台後，去年遭永久停用帳號的美國前總統川普（Donald Trump）是否將獲允重返推特。

亞格拉沃在談到有關川普的問題時表示：「我想，當我們有機會與馬斯克交談時，我們應該與他一起討論這個問題。」

亞格拉沃也告訴員工，推特沒有裁員計畫。

推特董事長泰勒（Bret Taylor）向員工保證，與馬斯克的協議將優先考慮「經營連續性」。

泰勒說，他認為，「雙方達成的協議能讓這個團隊可以於交易簽署和完成這段期間，繼續維持公司的成功。這點我們非常有信心」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110426

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