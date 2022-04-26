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馬斯克收購推特 川普：帳號恢復也不會再用

2022/4/26 12:51（4/26 13:03 更新）
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（中央社紐約25日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Mus）今天宣布收購社群媒體巨擘推特（Twitter），但前美國總統川普信誓旦旦地說，就算帳號恢復，他也不會重返推特。

共和黨籍的川普說，他會用自己創建的社群平台「真實社群」（Truth Social，暫譯），儘管這個平台於2月創立後，他似乎僅貼文1次。

根據「福斯新聞」（Fox News）網站FoxNews.com，川普說：「我不會上推特，我會待在真實社群。」

川普告訴福斯新聞：「我們有數百萬人加入，我們還發現大家對真實社群的反應比推特好。推特有機器人和假帳號，而我們竭盡所能地把事情做好。」

川粉2021年1月攻擊國會山莊（US Capitol）後，川普遭受任內第2度彈劾，也被推特終生禁用，推特的理由是「有進一步挑起暴力的風險」。

保守派一直批評總部位於加州的推特有偏見，還說推特以違反規則讓他們停用，是侵犯他們言論自由的權力。

推特稍早宣布，馬斯克以440億美元收購了推特。

自稱「言論自由絕對主義者」的馬斯克預料會以較不強硬的作法規範推特內容，分析家揣測，他可能恢復川普等人的帳號。

川普跟福斯新聞談話時，似乎還不知道馬斯克已經收購推特，但進步派團體「美國媒體事務」（Media Matters for America）早已警告川普有可能重返推特。

「美國媒體事務」執行長卡魯桑（Angelo Carusone）表示：「任何將推特出售給馬斯克的談判，都必須包括明確的可執行機制，以維護現有的社群標準，包括將違反標準的人移除在內。」 （譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110426

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