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Meta傳再推數位貨幣 「祖克幣」有譜

2022/4/7 16:29（4/7 19:04 更新）
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臉書母公司Meta正在探索推出數位貨幣的可能性。圖為加州孟羅公園Meta總部。（中央社檔案照片）
臉書母公司Meta正在探索推出數位貨幣的可能性。圖為加州孟羅公園Meta總部。（中央社檔案照片）
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（中央社舊金山6日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，臉書母公司Meta正在探索推出數位貨幣的可能性，內部員工戲稱其為「祖克幣」（Zuck Bucks）。

Meta過去曾嘗試推出全球性的加密貨幣Libra，隨後改名Diem，但因各國主管機關強烈反彈，最後無疾而終。

但Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）多次談及電子商務與金融工具對他理想中的「元宇宙」有多重要。

Meta發言人今天回覆法新社詢問時表示：「我們持續為人們、企業及創作者構思新產品創新。」

「作為一間公司，我們聚焦於打造元宇宙，包括未來可能的支付及金融服務。」

這位發言人婉拒透露公司正在追求的創新產品。

報導指出，Meta構思的產品包含類似電玩遊戲交易使用的數位貨幣，開發部門戲稱為「祖克幣」。

這種貨幣可用來獎賞帶來流量的創作者和網紅。 （譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110407

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