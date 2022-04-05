烏克蘭布查鎮殺戮相關主題標籤 Meta承認曾限制

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（中央社紐約4日綜合外電報導）社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta Platforms今天證實，公司曾短暫限制與烏克蘭北部布查鎮（Bucha）平民死亡有關的主題標籤，但發現問題後迅速解除限制。

路透社報導，基輔市郊布查鎮發現許多平民遭到近距離射殺，俄羅斯軍隊在當地的殺戮引發國際憤慨，西方承諾進一步制裁俄國。

Meta發言人史東（Andy Stone）表示，臉書和Instagram上自動掃描暴力影像的系統，是造成#布查（#bucha）和#布查大屠殺（#buchamassacre）等主題標籤受限的原因。

史東在推特上寫道：「這是因為民眾使用這些主題標籤發布圖片內容而自動發生的。我們昨天得知這個問題，隨即迅速採取行動解除對這些主題標籤的限制。」

臉書和Instagram允許用戶分享目的在提高對人權侵犯的意識相關圖片和暴力內容，但如果內容過於血腥或對苦難幸災樂禍的話，內容會被刪除。公司也會在一些圖片發文加上警告標示，用戶必須先點擊才能看到圖片。

人權組織先前抨擊Meta在衝突期間移除暴力內容的做法，指稱其90天後從伺服器清除資料，會導致戰爭罪的關鍵證據遭到刪除。

史東表示，Meta已在「探究如何在刪除資料時，保留這類和其他類型內容的方法」，特別是與烏克蘭戰爭有關的內容。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110405