馬斯克買推特Tesla變軟肋？如何應對北京引關注

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）成功收購社群媒體推特（Twitter），引發各界好奇，這位億萬富豪將如何應對中國政府在這個平台與日俱增的活動。

「華爾街日報」報導，馬斯克自詡為言論自由的絕對主義者，而對其主要事業、電動車龍頭特斯拉而言，中國市場至關重要。

推特董事會昨天接受馬斯克求親，以每股54.2美元、約440億美元（約新台幣1.29兆元）易主，將進行私有化轉型。馬斯克不久後在推特寫道：「我希望，就算是那些最嚴厲批評我的人也能留在推特，因為這就是言論自由的真諦。」

有些推特員工擔心，馬斯克抱持的言論自由立場，可能促使他破壞或削弱這個平台多年來在打擊網路仇恨言論、騷擾和假消息方面的努力。

倘若馬斯克的收購案獲得批准，推特將成為一家私人控股企業，馬斯克將有權對這個社群媒體平台進行改革。華爾街日報專欄作家蓋拉格（Dan Gallagher）提出馬斯克在改革推特之路上可能面臨的挑戰。

馬斯克收購推特的時間點，正逢中國政府進軍這個社媒平台大打資訊戰之際，而他必須仰賴北京的善意，來確保特斯拉未來前景。中國是特斯拉最大工廠的所在地，也是特斯拉汽車的重要市場，馬斯克曾對中國讚不絕口。

推特易主消息傳出後，亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）質疑，馬斯克入主推特，是否會讓這個社媒平台承受更多北京施壓的潛在風險。貝佐斯發推文說：「中國政府現在是否對這個社群平台多一些影響力了？」

貝佐斯說，更有可能的結果是「關於特斯拉在中國的複雜性，非關推特的審查」；他還說，「馬斯克非常擅長駕馭這種複雜性」。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）資深分析師萊恩（Fergus Ryan）說，中國有利用商業利益獲取政治讓步的紀錄，「北京將有很多機會向馬斯克施加壓力」。

推特拒絕置評，特斯拉與馬斯克也未回應置評要求。

中國外交部發言人在例行記者會回答外媒提出類似質疑時表示，所謂「中國影響推特」純屬猜測，沒有任何事實依據。

即便中國於2009年封鎖推特後，北京仍試圖利用這個平台發表自身觀點及駁斥國際媒體爭議報導。

自2019年8月以來，推特已識別並刪除數十萬個虛假或與中國政府相關帳號。

有些推特員工對於推特易主，恐削弱負責減少謾罵行為及有害內容的部門感到憂心。一名匿名員工說：「大家擔心，推特就算沒有完全撤掉誠信小組，也會大舉削弱這個部門的力量。」

對馬斯克來說，中國市場至關重要。去年，特斯拉總營收有超過1/4來自中國，約達138億美元。據中國乘用車市場信息聯席會統計，2021年，特斯拉在上海工廠製造的汽車銷量超過47萬輛。特斯拉說，去年全球交車量超過93萬6000輛。

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過去一年，特斯拉在上海設立一個數據中心，用於儲存中國營運相關資訊，今年則計劃要在北京建立一座設計中心。

上海最近爆發一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，凸顯特斯拉對中國政府的依賴。過去一個月，上海官員強力封控，企圖遏止猖獗的Omicron疫情，特斯拉是當地政府指定協助復工的工廠之一；特斯拉本週已重新投入生產。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110427