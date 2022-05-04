馬斯克又有推特新點子 擬向商業及政府用戶收費

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馬斯克上月收購推特，他發文稱推特可能會向商業和政府用戶小額收費。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社舊金山3日綜合外電報導）剛於上月收購社群媒體平台推特（Twitter）的富豪馬斯克（Elon Musk）今天說，推特對一般不定期使用者而言永遠免費，但可能會向商業和政府用戶小額收費。

路透社報導，馬斯克正試圖將推特的覆蓋範圍從目前的利基市場擴大到多數美國人。

馬斯克發推文說：「推特對一般不定期使用者將永遠免費，但對商業/政府用戶來說可能要付一點錢。」推特對此不願置評。

馬斯克自上月底收購推特以來，一直建議對推特做出種種變革。他曾說，他希望增添新功能以強化這個平台，對外公開演算法以促進大眾信任，還要打擊垃圾訊息機器人，並驗證所有正常使用者的身分。

馬斯克上月在成功與推特達成收購交易之前，就曾建議推特的Twitter Blue高級訂閱服務做出一些改變，包括大幅降價。

馬斯克昨天在紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）上說，他要讓推文獲得推廣與否的決定過程更透明，還希望公開軟體以接受公評。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110504