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馬斯克入主人心不穩 推特員工大會反彈聲隆隆

2022/4/30 20:50
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（中央社舊金山29日綜合外電報導）美國科技業鉅子馬斯克即將入主社群媒體巨擘推特，但他屢批評推特內容控管行為，並點名相關高層，引發推特員工醞釀出走。推特執行長今天在公司大會上試圖平息員工怒火。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）達成交易，以440億美元（約新台幣1兆2980億元）買下推特（Twitter）。但他近日在推特發文批評負責訂定推特言論和安全政策的首席律師蓋德（Vijaya Gadde），引發大量網友在網路上對她騷擾。蓋德在推特資歷已久，且在矽谷廣受尊敬。

路透社報導，推特今天召開員工意見發表大會，會中員工質疑，經理級主管打算如何因應預料馬斯克將引發的員工出走潮。推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）則試圖安撫員工。

根據路透社聽過的會議內容，推特高層對員工表示，公司將每日觀察員工流失情況，但目前要判斷馬斯克收購交易對人力的影響還太早。

知情人士透露，馬斯克向放款機構推銷說明時曾表示，他將刪砍推特董事和高層的薪酬，但確切精簡成本規模仍不明。

據悉，推特員工在會議上告訴高層，他們擔心馬斯克古怪難料的行為舉止，會破壞推特的業務穩定及傷害推特的財務，尤其是推特下週在美國紐約市有一場對廣告界的說明會。

一名推特員工問道：「我們在短期內是否有一套策略，來因應廣告客戶可能撤出投資？」

推特客戶事務長帕森奈特（Sarah Personette）則回答說，推特正努力與廣告商經常溝通，並向他們確保「我們服務客戶的方式不會改變」。

根據研究公司Equilar的資料，推特易主後，若亞格拉沃在12個月內被辭退，他估計可獲得4200萬美元（約新台幣12億4000萬美元）。

亞格拉沃在員工大會上呼籲，員工應預期未來在新人領導下會有所改變。他並坦言，推特過去幾年的表現原本應該可以更好。

一名推特員工在大會上詢問亞格拉沃：「我厭煩再聽到股東價值和信託責任。對於收購交易完成後，許多員工很有可能將失業，你的真正想法為何？」

亞格拉沃回答說，推特一向關心員工，未來會繼續這麼做。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110430

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