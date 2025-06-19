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中國駐大阪總領事批以色列如納粹 以駐日大使回嗆可恥

2025/6/19 21:17（6/19 21:27 更新）
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（中央社記者楊明珠東京19日專電）以色列與伊朗持續交戰，中國駐大阪總領事薛劍14日在社群平台發文，將以色列視為二次世界大戰時屠殺猶太人的納粹德國。以色列駐日大使柯恩（Gilad Cohen）今天發文譴責薛劍的行為不僅可恥，也很危險。

日本產經新聞報導，薛劍14日在社群平台X發文，將納粹德國國旗與以色列國旗並排製表指出，「納粹（1933-1945年）屠殺猶太人；以色列（1948-）是猶太人屠殺（他人）」。薛劍進一步表示，「對納粹德國而言，美國是敵國；對以色列而言，美國是提款機（ATM）」。

薛劍批評以色列「自認是特別神聖的民族」、「很多國力投入軍隊」、「漠視國際法」、「陸續開墾所占領的土地」。

以色列駐日大使柯恩今天在社群平台X發文反駁薛劍的說法。柯恩表示，「其（薛劍）行為不僅可恥，而且是反猶太主義式的，很危險，是對屠殺記憶的一種侮辱」。

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柯恩強調，「以色列是為了避免伊朗侵略，在防衛自己的國家」。他譴責伊朗公然威脅，還揚言要動用核武殲滅以色列。

柯恩還指出，「不容許有人在日本做出反猶太主義或搧動的行為」，呼籲日本外務省（外交部）應採取迅速且堅決的應處。（編輯：唐聲揚）1140619

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