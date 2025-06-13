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以色列空襲伊朗 德總理重申以國生存權、保護猶太機構

2025/6/13 20:48
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（中央社記者林尚縈柏林13日專電）以色列對伊朗軍事與核設施發動攻擊，德國總理梅爾茨發表聲明，重申以色列有權捍衛其生存與國民安全，呼籲各方冷靜避免區域衝突升溫。德國政府另宣布加強境內以色列、伊朗人安全，並重點保護猶太相關設施。

以色列昨晚對伊朗發動大規模空襲，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）以「宣戰」形容以色列攻擊。

根據德國總理府聲明，梅爾茨上午接獲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）來電，說明以色列軍事行動的目標與背景。隨後他立即召集聯邦政府安全內閣會議，研判以軍攻擊行動與伊朗核發展之間的關聯。

梅爾茨指出，以色列空襲對象包括伊朗核武計畫的相關設施，以及伊朗軍隊與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的指揮系統。他強調，以色列面臨真實且持續的安全威脅，重申以色列有權保障「國家生存權」與國民安全。

他也提到，德國多年來對伊朗核計畫快速進展持續表示擔憂。就在前一天，德國與法國、英國共同提出的決議案在國際原子能總署（IAEA）獲得通過，再次批評伊朗未依規定公開其濃縮鈾作業。伊朗則揚言將進一步加速濃縮活動。

梅爾茨強調，伊朗的核發展違反「禁止核子擴散條約」（NPT），不僅危及中東和平，更對以色列構成實質威脅。

他呼籲以色列與伊朗雙方保持冷靜，避免任何可能進一步升高緊張的行動，表示正與美國、法國和英國正密切協調，並準備透過所有可用的外交手段勸阻衝突擴大，核心目標仍是阻止伊朗發展核武。

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德國政府並宣布已加強保護以色列、伊朗與其他中東地區的德國公民安全，特別提升猶太與以色列相關設施的保護等級，以防德國境內因國際情勢爆發衝突。

因二戰期間屠殺猶太人的歷史，戰後德國對以色列生存權與國家安全抱有特殊責任。2008年，前總理梅克爾（Angela Merkel）在以色列國會提出以色列的生存權是德國的「國家理性」（Staatsräson），成為近20年德國對中東外交政策與猶太議題的核心準則。（編輯：陳慧萍）1140613

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