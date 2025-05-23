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中國駐以大使罕見譴責哈瑪斯 分析稱講給美國聽

2025/5/23 11:58
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（中央社台北23日電）中國駐以色列大使肖軍正日前接受以色列新聞媒體訪問時明確表示「中國反對並譴責哈瑪斯」，一改過去官方表態。有分析認為，這是在美國總統川普訪問中東之際，中方企圖拉攏以色列的行為。

以色列駐中國大使館20日在官方微信、微博上發出肖軍正接受以色列新聞台新聞（ILTV News）採訪的17秒片段，他說：「哈瑪斯的暴行不人道、不可饒恕、令人憤慨。中國反對並譴責哈瑪斯在10月7日的所作所為，這一點非常明確」。肖軍正的西裝還別上黃絲帶。

時政評論人江峰在其自媒體節目「江峰視界」中說，中方譴責哈瑪斯，改變外交口徑，這不是基於道德立場，而是一種交易行為。

他說，肖軍正受訪是在本月10日，即川普出訪中東的前3天，其表態是說給川普聽，要拉攏以色列，「打斷以美一體化的進程」。

5月13日，川普開始中東行。江峰指出，川普目的是要重整美國、以色列和沙烏地阿拉伯的地區聯盟，封殺伊朗的影響力，而伊朗的背後「有北京的影子」。

肖軍正這次受訪的全長約45分鐘，除了譴責哈瑪斯，他仍強調中方認為「兩國方案」是以巴問題唯一出路的立場。主持人詢問中國會不會賣武器給伊朗時，他表示，中國反對美國以此做藉口制裁中國，中國賣給外國的都是合法的武器。

2023年10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）派槍手滲透到以色列城鎮發動攻擊，造成約1200人死亡，並挾持超過200名人質。以色列軍方對此反擊，多次突襲加薩走廊。截至2025年5月，加薩衛生部表示，戰爭死亡總數已逾5萬人。

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事件發生後，以色列駐中國使館希望中方對發動攻擊的哈瑪斯能更強烈譴責，但中國外交部發言人毛寧在2023年10月9日的記者會上對此未正面回覆，她強調中國是「以色列和巴勒斯坦共同的朋友」，並強調以「兩國方案」解決以巴衝突的立場。

2023年10月23日，中國外交部長王毅和以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）通電話時說，中方「譴責一切傷害平民的行為」，反對任何違反國際法的行為。各國都有自衛權，但應遵守國際人道法，保護平民安全。（編輯：張淑伶/謝怡璇）1140523

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