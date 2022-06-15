IMD競爭力評比台灣全球第7 龔明鑫：展現國力韌性

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（中央社記者蘇思云台北15日電）瑞士洛桑管理學院（IMD）公布2022年IMD世界競爭力評比，台灣較去年前進1名到第7名。國發會主委龔明鑫今天表示，台灣因應疫情等變化，還可以穩健持續發展，展現國力的韌性。

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2022年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在63個受評比國家中排名第7名，是2013年以來最佳表現，整體排名連續第4年進步。IMD評比4大項目包括經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設，台灣4大項排名分別為第11、第8、第6及第13。

龔明鑫上午出席「智慧ESG新商機高峰論壇」活動，他回應對世界競爭力評比看法時表示，今年評比台灣較去年提升1名，從第8名前進到第7名，近年台灣名次穩定上升，台灣在因應疫情等變化情況下，還可以穩健持續發展，展現了國力韌性。

龔明鑫表示，企業效能部分提升1名到第6名，顯示企業效能、生產力提升有好轉；基礎建設進步1名到第13名，反映基礎建設布局穩定往前；政府效能持平在第8名，還是不錯的成績，會持續努力，以達到民眾對政府效能提升的期待。

在經濟表現部分，龔明鑫表示，2020年許多國家受疫情影響多數經濟負成長，台灣2020年仍是正成長，2021年其他國家則是因為基期低、相對表現較好，台灣則因基期比較高，所以排名滑落5名到第11名。

龔明鑫表示，整體來看台灣今年排名第7，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續2年排名蟬聯世界第1，這是國人面對疫情共同努力的成果。（編輯：林淑媛）1110615