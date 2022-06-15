IMD世界競爭力評比 台灣連4年進步躍升全球第7

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（中央社記者蘇思云台北15日電）國發會今天表示，瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2022年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在63個受評比國家中排名第7名，較去年進步1個名次，是2013年以來最佳表現，整體排名連續第4年進步。

根據IMD最新公布報告，2022年世界競爭力前10強分別為丹麥、瑞士、新加坡、瑞典、香港、荷蘭、台灣、芬蘭、挪威、美國，另外，中國大陸第17名，韓國第27名。

國發會今早發布新聞稿，IMD評比包括4大項目，包括經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設，台灣今年4大項排名分別為第11、第8、第6及第13。

在4大指標中，國發會表示，台灣企業效能與基礎建設分別進步1個名次至世界第6名與第13名，政府效能表現持平，經濟表現則因台灣2020年受疫情影響較為輕微，比較基期較其他評比國家高，受到2021年爆發本土疫情而實施「三級警戒」影響，排名滑落5個名次到世界第11名。

國發會表示，20項中項評比項目中，「國內經濟」與「經營管理」高居世界前5名；細項評比項目中，台灣也有多項評比項目名列世界前3名，其中「人均金融卡交易額」、「4G及5G行動寬頻占手機市場比例」、「每千人研發人力」等指標高居世界第1。

在政府效能部分，排名第8名，跟去年持平。國發會表示，「租稅政策」、「體制架構」與「經商法規」排名進步至第6名、第8名與第21名，反映政府致力營造友善經商環境成效獲認可，標準普爾、惠譽及穆迪三大國際信評機構也陸續調升我國信用評等，排名進步至第16名；經濟學人智庫（EIU）評比民主指數排名也提高至第8名。

企業效能部分，由去年第7名進步至第6名。國發會表示，「生產力及效率」進步5個名次至第8名，經營管理持平於第5名。其中，企業家精神居世界第1、社會大眾對企業經理人信任高居世界第2名。

國發會指出，金融也進步3個名次到第8名，主因疫情加速民眾對金融卡交易取代現金的速度，人均金融卡交易額世界排名由第30名大幅進步至第1名。

基礎建設部分，由去年第14名進步到第13名。基本建設排名進步1個名次至第37名，其中鐵路密度上升2個名次至第18名；不過在少子高齡化趨勢下，扶養比下滑2個名次至第7名。技術建設進步至第9名，科學建設持平於第6名，凸顯研發人力、數位普及程度高，其中4G及5G行動寬頻占手機市場比例、每千人研發人力排名高居世界第1。

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在疫情的嚴峻考驗下，國發會指出，台灣今年競爭力評比仍能獲此佳績，彰顯台灣整體競爭力獲得國際肯定，這是全民共同努力的成果。

另外，國發會表示，政府將以世界競爭力評比優勢、弱勢項目為鑒，持續協助企業加強全球布局，積極協助台商回台投資、前瞻基礎建設、六大核心戰略產業、2050淨零排放等產業轉型升級工作，同時推動永續發展，持續提升整體競爭力。（編輯：楊凱翔）1110615