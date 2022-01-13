陸委會：鼓勵台商回流 投資金額已逾1兆元

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（中央社記者翟思嘉台北13日電）陸委會今天表示，政府持續鼓勵台商回台投資，至今年1月7日，經濟部已核准255家台商申請回台投資，投資金額達1兆390億元。

大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天在線上例行記者會上表示，政府自2019年1月1日起實施歡迎台商回台投資行動方案，提供客製化單一窗口服務，陸委會也持續協助，鼓勵台商回台投資。

依照經濟部「投資台灣事務所」公布，截至今年1月7日為止，經濟部已核准255家企業申請適用回台投資優惠方案，投資金額達1兆390億元，預估可創造超過8萬個就業機會。

財政部7日公布2021年全年進出口統計，對中國大陸出口占總出口比42.3%，達10年新高。其中，台灣電子零組件及資通訊產品占逾6成。

邱垂正對此表示，兩岸經貿是台灣對外經貿的重要一環，卻並非全部，政府的政策是發展多元對外經貿關係，積極爭取參與雙邊經濟合作及區域的經濟整合，包括跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、台美雙邊貿易協定（BTA），並加速推動新南向政策，以提升台灣對外經濟的格局、多元性及競爭力。（編輯：楊昇儒）1110113