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投資台灣3方案
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投資台灣3方案2/22

投資台灣三大方案吸1兆6771億 仍有企業排隊待審

2022/4/15 13:10（4/15 13:49 更新）
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（中央社記者曾智怡台北15日電）台灣投資引擎火力全開，經濟部投資台灣事務所今天再通過高柏科技擴大投資新台幣3億元；截至目前，投資台灣三大方案投資金額高達1兆6771億元，後續還有6家企業排隊待審。

經濟部投資台灣事務所今天舉行「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，再添高柏科技擴大投資3億元。

經濟部透過新聞稿說明，高柏科技專精於解熱技術的改良與創新，並提供全方位散熱產品與服務，如導熱介面材及熱模擬服務；另有多年銷售經驗，透過21個通路據點，已在全球累積超過3000家直接客戶，產品廣泛應用於電子、電動車、AI、軍用、醫療、5G及綠能等產業。

高柏科技這次計劃招募本國員工20名，投資逾3億元，在桃園市桃園區興建總一廠，增加智慧化產品線，導入智能物流及AOI系統。節能減碳方面，廠房設置太陽能板、雨水回收及廠內推動循環包材的使用，精進現有技術同時兼顧環境永續發展。

「中小企業加速投資行動方案」已通過788家中小企業投資約3382億元，帶來2萬9705個本國就業機會；截至目前，總計投資台灣三大方案已帶動1187家企業投資約1兆6771億元，預估創造13萬3480個本國就業機會，後續尚有6家企業排隊待審。（編輯：翟思嘉）1110415

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