投資台灣事務所核准3案 帶動廠商投資近6億元

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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）投資台灣事務所今天就「中小企業加速投資行動方案」，核准共近新台幣6億元投資，包括倉儲服務業的永鑫聯運、智慧車牌製造商特尼斯力歐，與食品包材供應商金新工業，用於擴增倉儲或新增生產線，爭取擴大商機。

投資台灣事務所表示，永鑫聯運因事業穩定成長，現有倉儲空間已飽和，本次計畫擴大投入2億元在彰濱工業區興建倉儲建物，運用智慧化作業系統可精準地掌握貨物儲位及庫存資訊。

永鑫聯運主業為提供貿易企業、進出口商、代理商、製造業及網購等業者的倉儲服務，為客戶有效控制物流成本及解決各項物流問題。

投資台灣事務所表示，特尼斯力歐本次預計擴大投資近2億元，預計創造127個在地就業機會，於桃園市桃園區既有廠房，增設智慧感知識別車牌產線，採用先進低碳排設備，有效節約能源。

特尼斯力歐為智慧車牌製造商，引進德國技術整合車牌晶片與條碼，可在高速行駛與惡劣環境中精準識別，公司盼運用台灣電子科技產業的優勢，開發相關軟硬體系統，以爭取數位車牌商機。

投資台灣事務所表示，金新工業為符合長遠經營策略，深化研發製造及提升自製率，規劃擴大投入逾1億元，在台中清水既有廠房導入智慧化機器設備，運用智能管理、ERP系統有效提升製程效率。

投資台灣事務所統計，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過819家中小企業、約3743億元投資，創造3萬1198個台灣就業機會。

據統計，投資台灣三大方案目前已帶動1230家企業投資約1.76兆元，預估創造13萬6698個台灣就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。（編輯：林興盟）1110728