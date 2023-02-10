投資台灣再添5家 3大方案累計破2兆元

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（中央社記者曾智怡台北10日電）投資台灣事務所今天再添5案，包括台商回台方案的台塑尖端能源科技，根留企業方案的力晶積成電子，以及中小企業方案的利百景環保科技、瑩聯公司及品創科技製造等；截至目前，投資台灣3大方案已吸引近新台幣2兆1億元投資。

經濟部投資業務處今天透過新聞稿說明，台塑尖端專攻儲能領域的專業電芯製造，供應車用電池、家用儲能及儲能貨櫃需求，公司規劃斥資近新台幣102億元，在彰化彰濱工業區興建全台規模最大的磷酸鋰鐵電池芯製造廠，預估投資完成後，可為國內創造540個就業機會，並提升國產電芯製造實力。

全球第6大專業晶圓代工公司力晶積成電子，預計在新竹科學園區銅鑼園區興建中的廠房，於未來3年度投資600億元，導入智慧化產線，結合AI、大數據、物聯網等創新技術，有效提升製造實力；此次擴大產能預期可為國內高科技人才創造就業機會，並達成穩定成長的營運目標。

利百景環保科技專注事業廢棄物焚化/物理處理及再生溶劑及蒸汽銷售，公司已於108年8月通過第一件中小企業加速投資行動方案，此次再度申請第2案，規劃斥資近2億元，在台南市柳營區既有廠房新增設廢棄物處理設備、固體再生燃料產線及廢容器資源化製程設備，並將營運範疇推展至無機性廢棄物處理領域。

瑩聯（股）公司是工業用刷專業設計製造廠，計劃在台南市南區投資逾3億元興建廠房，導入智慧化機器設備以提升生產效率，此次投資可有效提高產品質量及奠定發展智慧製造基礎，讓台灣工業用刷達國際化水準，並預計增加18名員工就業機會。

品創科技製造主要從事水產品加工及調理食品，為因應市場需求，公司將增聘19名本國員工，斥資5億元興建新廠及冷凍倉儲。此外，公司為符合減碳趨勢，工廠朝綠建築規劃，廠內提升綠電使用比率、增設熱能回收系統，並運用智慧化冷凍庫監測系統，有效節約能源，達到永續經營強化競爭力目標。

截至目前，投資台灣3大方案已吸引1319家企業、近2兆1億元投資，預估創造14萬3457個本國就業機會，後續尚有16企業排隊待審。（編輯：林克倫）1120210