投資台灣再添5家 山立通運集團砸逾300億蓋智慧倉儲

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（中央社記者鄭鴻達台北24日電）投資台灣事務所今天審核通過包括山立通運、承立通運、紳立通運及尚立通運聯合投資案近新台幣320億元，以及秋峰園食品投資案逾1億元。截至目前為止，投資台灣三大方案已吸引1212家企業投資逾1兆7333億元。

投資台灣事務所今天發布新聞稿說明，審核通過5家企業共斥資近321億元擴大投資台灣，包括「根留台灣方案」的山立通運，以及「中小企業方案」的承立通運、紳立通運、尚立通運與秋峰園食品。

投資台灣事務所說明，今天審核通過山立通運、承立通運、紳立通運及尚立通運聯合投資案，整體投資金額高達近320億元，這4家公司均成立25年以上，依不同客群提供汽車、機車成車及汽車、機車零件運送，並涉入成車管理與零件倉儲管理等服務。

投資台灣事務所表示，此次投資預計建置2座「智慧倉儲物流園區」，其中在桃園市觀音區的觀音物流園區部分由山立通運、紳立通運與尚立通運共同建置，廠區規劃3棟物流中心、倉儲區、修護保養區、儲能系統、資訊及行政中心新建廠房共7棟；在新屋園區部分，則由承立通運興建智慧化大型倉儲區與儲能設施。

投資台灣事務所說明，兩大廠區廠房都符合綠建築標準，屋頂皆設有太陽能板，並運用儲能系統調節夜間尖峰用電問題，盼此投資能深耕汽機車產業發展、智慧倉儲、綠能暨儲能、善盡社會企業責任，為當地創造超過600個就業機會。

至於秋峰園食品是生產蔬食產品的公司，銷售給各大食品加工廠、中央廚房與量販通路。由於環保減碳以及健康意識抬頭，運用加工技術使素食以一般葷食方式呈現，可減少畜牧業溫室氣體排放，推促重視環保人士與素食客群穩健成長。

秋峰園食品本次投資，規劃招募本國員工26名，投入逾1億元在南投縣竹山興建廠房，導入智慧化節能減碳設備，可有效節約用電，廠區也運用熱能及雨水回收，達到資源效用極大化，從而提高企業競爭力。

根據投資台灣事務所統計，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1212家企業、逾1兆7333億元投資，預估創造13萬5798個本國就業機會。

其中，「根留台灣企業加速投資行動方案」吸引144家根留台灣企業投資約3114億元，創造2萬3044個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則吸引807家中小企業投資約3706億元，創造3萬982個本國就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。（編輯：潘羿菁）1110624