投資台灣再添5家 義美斥資15億持續在地深耕

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投資台灣事務所再添5家企業擴大投資，包括鴻谷科技、義美食品等。圖為義美高雄中正門市。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉千綾台北24日電）投資台灣事務所再添5家企業擴大投資，其中義美食品公司再斥資新台幣15億元擴大優化產線。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1325家企業投資，金額超過2兆41億元，預估在台創造逾14萬個就業機會。

經濟部投資業務處今天透過新聞稿說明，投資台灣事務所再添5家企業擴大投資，包括根留台灣方案的鴻谷科技、義美食品，以及中小企業方案的碁達科技、昀辰企業及尊爵團膳。

義美近年跨足生機、生醫領域，於109年5月通過根留台灣加速投資方案，建構「生機．生醫中心」，總投資金額超過30億元；今再斥資15億元，於桃園南崁廠、龍潭一、二廠、生機生醫園區及斗六廠，導入離峰儲冰系統、全自動磨豆系統、循環回收豆渣乾燥系統、全自動智能生產填充系統。此次擴大優化產線，將再創造超過百個就業機會。

鴻谷科技是半導體軟體開發及測試的頂尖業者，由於IoT、AI、5G及無線通訊等市場強勁需求，鴻谷科技規劃申請第2案，斥資逾6億元在新竹湖口工業區既有廠房，導入各項智慧化測試節能設備。鴻谷科技已於108年10月申請第1件根留台灣企業加速投資行動方案，且已全數投資完成。

碁達科技著力於材料研發製造與代理銷售服務，產品銷售遍及台灣、中國、菲律賓、新加坡及泰國等地。因應市場需求，將斥資逾1億元在既有桃園平鎮廠房，導入先進智慧化產線並引進MES系統，預計在2024年可正式投入生產。

另兩家企業分別為昀辰企業和尊爵團膳，前者專注於美國古董收藏車的車身板金開發與製造，計劃斥資逾11億元在桃園市觀音工業區興建廠房，設置智慧製造產線。後者為蔬果供應商，投入逾2億元，在桃園市蘆竹興建中央食品廠，並運用數位化冰庫管理穩定保鮮品質。

投資業務處表示，「根留台灣企業加速投資行動方案」有161家企業投資約4618億元，創造超過2萬個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引883家中小企業投資約4071億元，帶來3萬多個就業機會，後續尚有14家企業排隊待審。（編輯：張均懋）1120224