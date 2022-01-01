投資台灣三大方案逾1.6兆元 桃園占比全國第1

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（中央社記者葉臻桃園1日電）投資台灣三大方案達新台幣1.6兆元，其中桃園市獲投資金額共2964億元，占全部投資金額超過18%，為全國第1。

桃園市府表示，企業看好桃園區位、交通、產業等優勢，市府以開發產業園區、獎勵企業投資等方式，加速企業投資。

行政院去年12月23日拍板投資台灣三大方案延長3年，經濟部投資台灣事務所當天晚間也通過大立光、百容電子、高雄晶傑達光電科技等企業申請案。

桃園市政府經濟發展局今天向中央社記者表示，截至去年12月底，投資台灣三大方案累計獲1兆6140億元，其中桃園市獲投資金額共2964億元，占全部投資金額超過18%，為全台第1。

經發局表示，桃園市獲投資項目包含「歡迎台商回台投資行動方案」2044億元、「根留台灣企業加速投資行動方案」599億元、「中小企業加速投資行動方案」321億元；預估可創造就業人數逾2萬6309人；產業類別包括電子零組件、電腦、光學器材、造紙、汽車零件、生技醫療、服務業等方面。

經發局表示，在企業投資考量上，桃園享有區位、交通、產業及人口優勢，包括因為有桃園國際機場、得以成為國門之都，且臨近台北港，互相搭配構成「雙港效應」，交通上也有高鐵、台鐵、機場捷運，以及發展中的桃園捷運系統等，與雙北為共同生活圈。

產業優勢方面，桃園是全台第1的工業科技城市，全台500大製造業有超過1/3在桃園設廠，工業產值近3兆元，為全台之冠，擁有33個報編工業區、11處工商綜合區，從傳統產業到高科技產業，涵括物流、光電、高科技、航太、汽車零件、生技、農業、綠色能源及傳統產業等，產業聚落多樣且完整。

人口優勢方面，桃園市近年來人口成長快速、連續6年人口遷入為6都之冠，且人口平均年齡39歲、是6都中最年輕城市，加上桃園擁有17所大專院校及國家中山科學研究院、行政院原子能委員會核能研究所等學研機構，每年培育2萬6000多名學子，提供企業優質人力資源。

經發局表示，包括欣興電子、晶碩光學、景碩科技、禾伸堂、瀚宇博德、穩懋半導體、義美及和迅生命科學等企業，均看好在桃園擴廠、投資，市府也致力於開發產業園區，獎勵企業投資，並輔導產業升級、具體解決投資問題。

例如開發「7+2產業園區」，解決企業缺地問題，提供桃園科技工業園區第2期、沙崙產業園區、楊梅幼獅工業區擴大第2期等近200公頃工業用地。

「桃園市產業發展自治條例」也鼓勵企業投資及設立營運總部，針對新設投資金額達5000萬元以上，或增設投資金額達3000萬元以上的公司、法人、企業營運總部，提供地價稅、房屋稅、房地租金、低利融資利息、勞工薪資及職訓費用等獎勵補助。

經發局表示，市府配合中央推動「桃園航空城計畫」，帶動產業投資以及地方建設，放大桃園機場的城市能量，規劃5大發展地區，優先引進符合低用水、低污染、低耗能及高附加價值「三低一高」原則的產業。

「亞洲．矽谷計畫」則讓桃園高科技產業往下世代前進，包括在桃園機場捷運A19站旁設立「亞洲．矽谷創新研發中心」，進行工業4.0、大數據分析、IoT物聯網產業等，創造更多創新以及創業機會。

經發局表示，為了加速企業投資，市府以簡化行政流程、單一窗口全程服務等方式，協助建照、環境評估、法令釋疑等，讓企業順利落實投資，也在土地協尋、建物興建、工商登記到人才招募等方面，提供企業全方位協助。（編輯：方沛清）1110101