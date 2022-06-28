台美貿易倡議首次會談 經貿辦：目標一致

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（中央社記者賴于榛台北28日電）台美21世紀貿易倡議首次會議昨天在華府舉行。行政院今天指出，雙方皆肯定台美目標一致，價值一致，未來將基於會議的討論基礎前進，盼最短時間啟動下一階段工作。

台美21世紀貿易倡議1日宣布啟動，尋求推動數位經濟貿易成果，推進與深化雙邊貿易關係，為台美勞工與企業帶來成長；首次會議昨天在美國華府舉行，出席者包含以視訊參與的行政院政務委員鄧振中、駐美代表蕭美琴，美方由副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）率官員與會。

行政院經貿談判辦公室今天發布新聞稿指出，此次會議最主要目的，是由雙方貿易首長聽取台美雙方對貿易倡議具有關係的人士以及團體，對深化台美經貿關係的意見，並交換意見。

經貿辦指出，會中台美雙方各相關團體闡述對未來台美經貿架構內容的看法，並與雙邊官員交換意見，同時期盼倡議目標能夠早日達成。

經貿辦說，聽取各相關團體意見，充分展現台美雙方重視透明化及公民參與，體現民主價值；雙方也均認同此次溝通效果非常良好，對推動下一階段工作十分有幫助。

經貿辦表示，在各相關單位努力下，台灣近年來為準備參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及其他國際經貿組織的過程中，台灣對國際經貿情勢及國際貿易規範的發展均有縝密的掌握，此次會中也充分向美國政府及與會人士表達，台灣對台美藉由貿易協定深化雙邊關係的期盼與立場。

台美21世紀貿易倡議已於1日啟動，經貿辦表示，美方仍在公眾意見徵詢階段，但雙方在會議中皆肯定台美目標一致，價值一致，未來將基於會議討論的基礎上前進，雙方也都期望，能在最短時間內啟動下一階段工作。（編輯：謝佳珍）1110628