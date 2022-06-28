台美貿易倡議 蕭美琴：盼7月後啟動談判

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台美21世紀貿易倡議美東時間27日在華府召開。駐美代表蕭美琴表示，今天對話非常有建設性，期待在包含公共評論流程於7月初完成後，能正式啟動相關貿易協定談判。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年6月28日

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（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）台美21世紀貿易倡議今天在華府召開。駐美代表蕭美琴表示，今天對話非常有建設性，期待在包含公共評論流程於7月初完成後，能正式啟動相關貿易協定談判。

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）首場會談今天在美國貿易代表署（USTR）召開。

原訂出席的行政院政務委員鄧振中因為在墨西哥確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），改採視訊出席，美方由副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）主談，駐美代表蕭美琴則親自前往USTR參加會議。

蕭美琴會後接受媒體訪問時表示，4個多小時的對話非常廣泛，包括美方要求的法定流程，與利害相關者進行對話。

根據USTR發出的新聞稿，圓桌對話包括國會議員、勞工與企業領袖。蕭美琴透露，雖然美國國會正值休會，仍有多位關心貿易議題的參議員透過視訊表達支持台美貿易倡議的立場。

除了美方代表外，蕭美琴表示，因為適逢「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）在華府舉行，也邀請台灣業界代表，從台灣產業角度和美方對話，傳達不只台灣官方、還有業者的聲音，讓美方進一步了解台灣需求。

蕭美琴指出，今天的對話非常有建設性。她期盼在7月8日完成公共評論流程後，針對相關貿易協定談判能正式展開，但後續時程仍須再跟美方進一步洽商。

至於鄧振中是否會在近日抵達華府，親自與美方官員會談？蕭美琴表示，正在協調中。但今天鄧振中精神狀況頗佳，積極參與4個多小時的會談。在符合美國與墨西哥以及旅行相關規範後，會協調是否親自到華府走一趟。

台美1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議進行11項議題的貿易談判，11項議題包含貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟。（編輯：周永捷）1110628