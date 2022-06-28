龔明鑫：台美關係40年最好 盼加強半導體等領域合作

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（中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電）國發會主委龔明鑫今天在華府智庫發表談話，指美台關係是40年來最好，應加強在半導體、通訊網路、AI與太空科技等4大領域合作。他說，台美合作不只能創造商機，也是對世界的責任。

龔明鑫目前率領265位企業人士組成的台灣代表團，出席由美國商務部主辦的「選擇美國」（Select USA）投資高峰會。他今天受邀於華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）就美台如何在供應鏈重組下合作，發表約40分鐘的演說。

龔明鑫表示，台美之間近年來不斷有新倡議出來，不論是貿易或產業領域，包括他這次率團參加的Select USA，以及行政院政務委員鄧振中今天與美國貿易代表署（USTR）召開的台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade）首場會議。

龔明鑫強調，這反映出雙邊關係動能，「這個時間點是台美關係40年來最好的時刻」。

美國政府2月更新「關鍵及新興科技清單」，列出19個攸關美國戰略未來的領域。龔明鑫指出，經過盤點分類後，美台能合作的有4大面向，包括半導體與微電子、通訊網路科技、先進計算或人工智慧（AI），以及太空科技發展，這些領域提供台美重要發展機會。

龔明鑫說，台灣是美國最重要的合作夥伴，不僅在民主價值上，產業發展也是。

他指出，台美合作不僅能創造巨大商機，也是對全世界的重要責任。台美都是數位轉型領先者，若雙方合作慢下來，恐造成全世界轉型延宕，因此台美一定要同心協力突破可能障礙與困難，達成合作目標。

龔明鑫表示，美中貿易戰2018年開打後，台美貿易大量回升，很多產品不需要再從中國出口，而是回到台灣直接出口到美國去，讓供應鏈留在台美之間。

龔明鑫說，若供應鏈過度集中在中國身上，常會碰到北京利用這個情況，提出技術轉移或智慧財產權讓渡等不合理要求；反之，台灣從未利用產業上能量提出不當要求。

龔明鑫舉例，台灣半導體在全球占有重要份量，但台灣企業或政府從未利用半導體，向客戶或供應商提出額外或不當要求。面對全球車用晶片不足，台灣也盡量加強產能利用率，去滿足客戶需求，而非在這個時間點大幅提高價格，獲取超額利潤，「台灣從來沒有這樣做過」。

龔明鑫強調，一個具韌性或好的供應鏈，是基於參與成員彼此間的信任，而非單純基於成本利益。這正是為何台灣一直強調，同樣價值是形成供應鏈的重要基礎，尤其是民主價值。（編輯：周永捷）1110628

國發會主委龔明鑫（右2）27日表示，若供應鏈過度集中在中國身上，常會碰到北京提出技術轉移或智慧財產權讓渡等不合理要求。反之，即便台灣半導體在全球占有重要份量，也從未利用產業上能量提出不當要求。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年6月28日