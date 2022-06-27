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鄧振中確診 台美貿易倡議首場會談27日視訊召開

2022/6/27 10:17（6/27 10:28 更新）
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美國貿易代表署宣布，美東時間27日將與行政院政務委員鄧振中就「台美21世紀貿易倡議」展開首場會談。（中央社檔案照片）
美國貿易代表署宣布，美東時間27日將與行政院政務委員鄧振中就「台美21世紀貿易倡議」展開首場會談。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）美國貿易代表署今天宣布，明天（美東時間27日）將與行政院政務委員鄧振中就「台美21世紀貿易倡議」展開首場會談。不過由於鄧振中在墨西哥確診，他將視訊出席明天的會議。

美國貿易代表署（USTR）今天宣布，美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）明天將與鄧振中召開「台美21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。

倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。

首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。

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」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）首場會談。

不過由於鄧振中日前在墨西哥確診COVID-19，駐美代表蕭美琴表示，鄧振中尚在墨西哥隔離中，他將以視訊方式與會。行政院經貿辦公室昨天表示，鄧振中雖然染疫，但症狀輕微。

台美1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議進行11項議題的貿易談判，首次會議預計月底在華府舉行；11項議題包含貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟。（編輯：韋樞）1110627

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