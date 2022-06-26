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鄧振中於墨西哥確診 選擇美國峰會改由龔明鑫率團

2022/6/26 10:35
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（中央社記者陳俊華台北26日電）行政院經貿談判辦公室今天說，行政院政務委員鄧振中因在墨西哥確診COVID-19，依規定必須留在原地隔離，無法前往美國華府出席「選擇美國Select USA投資高峰會」，將改由已經率團前往美國訪問的國發會主委龔明鑫代表。

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龔明鑫18日起率下世代通訊代表團（NextGen Telecom Delegation）赴美，拜會美方官員與微軟、Google、Amazon等企業；原定26日起將與鄧振中共同出席在華府舉行的「選擇美國Select USA投資高峰會」等相關活動，期間也規劃拜會美國官員行程。

不過，行政院經貿辦上午透過新聞稿表示，鄧振中近日在公務旅途中，於墨西哥發現確診COVID-19，依相關政府規定，必須留在原地進行隔離；「選擇美國Select USA投資高峰會」將改由龔明鑫率團。（編輯：林淑媛）1110626

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