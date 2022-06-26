鄧振中確診 台美貿易倡議首場會談可能改視訊
2022/6/26 11:08（6/26 11:30 更新）
行政院政務委員鄧振中在墨西哥確診COVID-19。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳俊華台北26日電）行政院政務委員鄧振中在墨西哥確診，行政院經貿談判辦公室今天說，鄧振中症狀輕微，原定於本週與美國貿易代表署舉行的「台美21世紀貿易倡議」首場會談，不排除改以視訊方式舉行。
行政院經貿談判辦公室今天說，鄧振中因在墨西哥確診COVID-19，依規定必須留在原地隔離，無法前往美國華府出席相關會議，其中「選擇美國Select USA投資高峰會」將改由國發會主委龔明鑫率團。
不過，經貿辦公室指出，鄧振中雖然染疫，但症狀輕微。
由於鄧振中此次原本規劃於本週在美國華府與美國貿易代表署針對「台美21世紀貿易倡議
」舉行首場會談，但在墨西哥確診後，行程勢必面臨異動，經貿辦公室強調，目前正在與美方確認當中，是否會改以視訊方式舉行，經貿辦說「各種可能性都不排除」。
台美21世紀貿易倡議是什麼？
台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。
倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。
首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。
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