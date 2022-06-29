台美21世紀貿易倡議啟動 總統：把握當前黃金機會

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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天表示，台美21世紀貿易倡議27日首次在華府舉行會議。會把握當前的黃金機會，努力透過這項倡議，深化台美在印太區域的經濟合作，帶領台灣的經貿繼續大步向前邁進。

總統蔡英文晚間在臉書發文表示，台美21世紀貿易倡議在月初啟動後，雙方代表也在前天早上，於美國華府舉行首次會議。我要謝謝行政院政務委員鄧振中、駐美代表蕭美琴以及所有參與的成員，持續為台灣經貿來努力。

總統說，這幾年來，全球經濟情勢因為美中貿易戰，以及疫情的影響，產生相當大的變化，更凸顯半導體產業在全球供應鏈的關鍵地位。

她表示，台灣在民主自由體制下，全民一心團結防疫，不但守住了經濟發展、科技產業優勢，更迎來轉型的黃金機會。這個倡議的順利啟動，不僅是台美經貿關係的重要突破，更期待透過後續談判，具體深化台美雙邊的貿易關係，達成高標準、具發展前瞻的貿易協定。

總統說，台灣是一個高度依賴貿易的國家，樂於貢獻自己的力量，更願意與所有民主國家的盟友，共同維護民主自由與公平貿易的價值。「我們會把握當前的黃金機會，努力透過這項倡議，深化台美在印太區域的經濟合作，帶領台灣的經貿繼續大步向前邁進」。（編輯：趙蔚蘭）1110629