台銀赴亞利桑那設辦事處 看好台資半導體產業鏈

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（中央社記者林宏翰鳳凰城21日專電）台灣銀行董事長呂桔誠今天在亞利桑那州，與多位美國政要共同為新設的辦事處揭幕，看好台積電為首的台資半導體產業鏈在當地蓬勃發展。

呂桔誠今天在鳳凰城市中心的喜來登飯店，主持「台灣銀行鳳凰城代表人辦事處」開幕典禮，邀集台美政府官員、半導體廠商、僑界領袖，近百人到場。

鳳凰城市長加勒戈（Kate Gallego）、亞利桑那州主計長余艷芬（Kimberly Yee）、商務廳長華森（Sandra Watson）、大鳳凰城商會（GPEC）主席卡馬丘（Chris Camacho）、美國在台協會（AIT）商務組長歐德瑞（Brent Omdahl）等人上台致詞。

鳳凰城市長加勒戈向中央社表示，2020年夏天，在疫情最艱難的時刻，台積電宣布的這項投資計畫，是鳳凰城有史以來最大筆的外國投資案，對鳳凰城意義重大。

加勒戈表示，台積電帶頭，越來越多台灣公司把鳳凰城當做自己的家，除了半導體產業，還包括生物科技、電動車產業。市政府希望成為好客的夥伴，從學校的語言教學、餐飲業到醫療體系等各方面都歡迎台灣人，隨著台灣銀行在這裡設辦事處，金融服務也加入行列。

台銀董事長呂桔誠表示，台積電啟動在鳳凰城的設廠投資計畫以來，帶動上下產業與周邊廠商前往設廠，在亞利桑那的大鳳凰城地區，形成台資半導體產業的供應鏈。

呂桔誠說，台銀在當地設立辦事處，希望結合原有在洛杉磯、紐約的分行，就近服務台資企業，支持台灣產業發展。

呂桔誠表示，這次籌設辦事處的過程中，感受到美國不只是聯邦政府，連同州政府、市政府與民間組織、商會都給予很大的支持，「你可以感受到這裡有一股力量在歡迎我們」。

呂桔誠看好台美經貿關係的持續深化，他說：「現在是台美關係40年來最好的狀況，我們可以看見，這種關係的深化持續的在加溫當中，不只在經濟，在文化、教育、國防等各個方面都有深入的合作。」

亞利桑那州商務廳長華森表示，自從台積電宣布在亞利桑那州的投資計畫以來，開啟了一連串的嶄新合作關係，無論是在高科技、製造業、教育以及其他領域。

具有華裔背景的亞利桑那州主計長余艷芬致詞的時候提到，台積電宣布設廠以來，台資企業已經為亞利桑那州提供了5500個全新的工作職缺，數字急遽增加。

她強調，亞利桑那州議會近日通過支持台灣進行有意義的國際參與等決議，代表台美持續深化合作，她分享自身隨著參訪團到台灣，難忘日月潭的湖光山色與飲茶文化。

大鳳凰城商會主席卡馬丘說：「我們的夥伴關係已經超越了投資案。」他認為，鳳凰城對於台灣廠商與員工的歡迎，已經深入社區，準備好歡迎台灣的領袖進入社區、學校甚至博物館。

資深僑領、潤泰集團總裁尹衍樑的二姊尹衍桓向中央社記者表示：「48年前從台灣來到鳳凰城，當時雖然有參議員高華德（Barry Goldwater）非常支持台灣，但是一般老百姓對台灣不熟悉，都以為我是從泰國來的，要特別解釋一番。但現在不一樣了，自從台積電決定來鳳凰城設廠，我們台灣的名稱是比什麼都響亮。」

尹衍桓服務僑界多年，經常招待從台灣來到當地訓練的F16空軍飛行員，在生活起居、醫療等各方面提供協助。她說：「他們都是我的兄弟，我很愛他們，沒有他們，我們的國家沒有安全的日子過。」

在地經商30年的北美洲台灣商會聯合總會會長張聖儀說，過去兩年多以來，台積電與相關的協力廠商陸續進駐鳳凰城，當地的台僑、台商都非常興奮，不僅提供相關的商業人脈協助，在生活上的就學、就醫等各方面，商會也都出力不少，希望台積電與協力廠商員工都能在鳳凰城安居樂業。（編輯：周永捷）1110622

台灣銀行董事長呂桔誠（中）21日主持鳳凰城辦事處開幕儀式。左起為大鳳凰城商會主席卡馬丘、美國在台協會商務組長歐德瑞、亞利桑那州主計長余艷芬、呂桔誠、鳳凰城市長加勒戈、亞利桑那州商務廳長華森、已故聯邦參議員麥侃的兒子傑克．麥侃。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 111年6月22日

台灣銀行21日在美國亞利桑那州鳳凰城開設辦事處，為台資半導體產業的供應鏈提供金融服務。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 111年6月22日