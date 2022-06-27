環球晶德州設廠 美商務部：攸關半導體供應鏈重建

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（中央社台北27日綜合外電報導）針對台灣環球晶今天宣布新廠落腳美國德州，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明中指出，這對美國國內半導體供應鏈的重建至關重要。

半導體矽晶圓廠環球晶（GlobalWafers）今天宣布，將在美國德州謝爾曼市（Sherman）興建全新12吋矽晶圓廠，預計將為德州經濟注入超過50億美元的投資，創造1000個工作機會，產能將於2025年開出。

環球晶表示，新廠的地點美國德州謝爾曼市為美國子公司GlobiTech的所在地；新廠是環球晶今年2月6日公布新台幣1000億元擴產計畫的一部分。

雷蒙多表示：「環球晶今天的聲明對於重建國內半導體供應鏈、加強美國的經濟和國家安全、創造美國製造業就業機會至關重要。拜登政府努力不懈地使美國成為對於製造半導體及其組件的業者而言，具有吸引力的地方，並對環球晶選擇德州作為他們的新廠落腳處感到十分興奮。」

她指出：「但美國正處於擴大國內半導體生產的成敗時刻。半導體公司需要在秋季之前做出投資決定，以滿足對晶片的鉅量成長需求。環球晶圓選擇美國，代表他們相信美國國會將在未來幾週內通過兩黨創新法案。」

她還說：「迅速通過該法案將顯示美國對國內半導體的強大產能的承諾，並為整體供應鏈中的眾多公司提供他們在此處進行投資所需的信心。」

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美國德州州長艾波特（Greg Abbott）則表示: 「德州持續吸引、支持技術創新領先的世界級製造商。透過GlobiTech，環球晶圓與謝爾曼市的合作將為該地區創造1000多個新工作崗位、為德州的經濟注入超過50億美元的投資，並在全球晶圓短缺的時刻提升德州在全球半導體產業的關鍵地位。」

艾波特指稱：「環球晶擴大營運規模可活絡德州經濟，我們很期待與環球晶圓長久合作。」（編輯：陳正健/核稿：楊昭彥）1110627