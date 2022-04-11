中美晶投資專注半導體、能源 布局地點不限台灣

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（中央社記者張建中新竹11日電）太陽能廠中美晶董事長徐秀蘭今天表示，未來投資將專注在半導體與能源兩大方向，布局地點並不會限制在台灣。

中美晶下午舉行線上法人說明會，徐秀蘭表示，中美晶很大獲利來自於半導體矽晶圓子公司環球晶，不過太陽能本業去年獲利健康。

徐秀蘭指出，太陽能矽原料及單晶矽晶圓成本高漲，中美晶一方面在製程方面努力降低成本，同時請客戶分擔部分增加的成本。

徐秀蘭說，俄烏危機加速歐洲國家能源轉型，中美晶在德國子公司生產太陽能高效模組，預期今年下半年隨著高發電功率的新產品比重提升，營收表現將會進步。

至於中美晶轉投資的兆遠，徐秀蘭表示，藍寶石是兆遠的主力產品，因面臨來自中國大陸廠商的低價競爭，此外，近期俄烏戰爭，影響材料藍寶石晶錠運送困難，中國各地封城，也影響運費壓力增大。

徐秀蘭說，兆遠藍寶石業務要很快獲利有困難，整體營運處於比較辛苦狀態，經營團隊要設法先「止血」，並加速砷化鎵等新產品成長，才能比較好轉型。

至於中美晶未來投資方向，徐秀蘭表示，中美晶不是大公司，是本業認真營運的公司，未來投資會專注在半導體及能源兩大方向，布局地點不會限制在台灣。

至於法人關心的股利政策，徐秀蘭說，中美晶股利政策一向要求穩定，因不希望股本過於膨脹，配發股票股利的可能性低。（編輯：黃國倫）1110411