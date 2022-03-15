環球晶義大利建12吋晶圓廠 產能2023年下半年開出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹15日電）半導體矽晶圓廠環球晶今天宣布，義大利子公司MEMC SPA將新建12吋晶圓產線，將成為義大利第1座12吋晶圓廠，預期產能可望在2023年下半年開出。

環球晶表示，這次MEMC SPA新建12吋晶圓產線的投資方案深獲歐洲客戶支持與肯定，並將在獲得歐洲/義大利微電子投資相關的政府補助（即IPCEI-ME/CT）後開始實施，產能有望在2023年下半年開出。

環球晶指出，新產線將專注於開發12吋拋光和磊晶晶圓，以符合歐洲市場趨勢，加上已經實施的12吋長晶與產能擴充計畫，環球晶在義大利將擁有完整且高度整合的12吋生產線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除義大利外，環球晶表示，包括丹麥、美國、日本、韓國及台灣等地據點的擴廠計畫也都如火如荼進行中。藉由創新的技術與先進的製程應用，加上遍地開花的產能擴充計畫，環球晶持續優化產品組合、擴大在地供應優勢、創造永續成長動能。

環球晶在收購世創（Siltronic）失利後，規劃執行總規模達36億美元，約新台幣1000億元的資本支出計畫，主要用於擴增12吋晶圓和化合物半導體的產能，投資地區將橫跨亞洲、歐洲和美國，並同時包含擴建新廠和擴充現有產能的投資策略。（編輯：翟思嘉）1110315