政院：台美21世紀貿易倡議 正式啟動協商談判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北18日電）台美雙方今年6月1日啟動 21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 ，經過2個月密集討論，行政院經貿談判辦公室今天發布新聞稿指出，經由嚴謹準備過程及協商，雙方同意正式啟動台美貿易協商談判。

經貿辦表示，在準備過程中，台美均展現高度企圖心，期盼盡速獲致具體成果，簽署貿易協定。

經貿辦說，未來的談判中，雙方將就貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞動、環境、國營事業以及非市場政策與作法等11項議題為範圍進行談判，在公平、對等的基礎上協商。

行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中日前對中央社記者表示，談判宣布啟動後，就將討論首次會議時間，並且給予雙方討論的議題文本，11項議題當中，容易達成協議的如貿易便捷化等，就有可能會在首次談判時先處理。

協商談判不涉及關稅，經貿辦表示，但所涵蓋項目具有4個重要目標：

一、強化國家整體經濟實力

包括促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場、強化台灣數位經濟能量，有利重台灣視環境保護、勞工權益在國際間的形象。

二、強化台美雙方投資及貿易

經貿辦說，增加國際投資台灣的信心，讓台灣有更多機會吸引美國甚至全球的資金和技術。

三、強化台灣與各國制度化連結

台美貿易協定的簽署，不僅有助於台灣推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），擴展國際空間，也可讓台灣有更多機會與各國加深制度化連結。

四、強化市場經濟體制

經貿辦認為，雙方可共同合作，增強台灣面對非市場政策及作為的能力。

經貿辦說，台美雙方在這項協定中同意經由合作，對於婦女、弱勢及中小企業等族群提供協助，符合台灣多元化（diversity）、機會平等（equality）及擴大包容（inclusiveness）等核心價值，彰顯目前國際間企業治理趨勢，例如環境保護（environment）、社會責任（social）及公司治理（governance）。

經貿辦說，政府各相關單位在過去2個月來，已經進行過多次沙盤演練，依據國際趨勢，備妥各項方案面對這項談判，相信未來簽署協定，將有助台灣強化及深化與美國的經貿關係。（編輯：潘羿菁）1110818