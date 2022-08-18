美亞太助卿：啟動貿易談判 助台打造經濟韌性

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（中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電）美國國務院亞太助卿康達今天表示，中國近年來慣於使用含經濟等多種脅迫手段，美台啟動貿易倡議談判，不只能促進雙邊合作，也能協助台灣打造經濟韌性，確保雙方供應鏈安全。

美台6月1日啟動「 21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 」，經過2個多月密集準備，美國貿易代表署（USTR）今晚宣布正式與台灣啟動談判協商。雙方將就貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、數位貿易等11項議題為範圍進行談判。

主管亞太事務的康達（Daniel Kritenbrink）晚間針對兩岸議題舉辦電話媒體簡報會，談到美台啟動貿易倡議談判時表示，倡議不只能提高美國貿易量、促進雙邊合作，也是一個能協助台灣打造經濟韌性，確保美台供應鏈安全、具韌性的機會。

康達表示，近年來，只要有國家惹北京不悅，中國越來越傾向使用多種脅迫手段，包括經濟脅迫。除了台灣以外，中國過去10年間也以類似具侵略性、不負責任的經濟脅迫手段對付他國，例如菲律賓、澳洲、日本及立陶宛等。

正因如此，康達說，美國努力在多領域與多區域夥伴合作，不僅在太平洋區域，也包括歐洲及其他地區，致力強化並讓供應鏈多樣化。如此一來，各國與全球經濟才不會過度依賴單一國家，也不會過度受經濟脅迫影響。

針對中國近來對台灣發動大規模文攻武嚇，康達批評北京，拿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台當藉口，對台灣發動加強版施壓行動，企圖改變現狀，危及台海及廣範區域的和平與穩定。美方預估，中國未來數週至數個月會持續施壓行動。

康達重申，裴洛西訪台符合美國「一中政策」，之前已有前例。他也強調，美國政策數十年來維持一致，跨越歷任政府，變的是北京行徑，包括脅迫、嚴重破壞穩定的言行，這些作為可能導致誤算，威脅台海和平穩定。

康達表示，台灣海峽是中國、日本、韓國及台灣將貨物運送至歐美的主要航道，台灣在全球經濟也扮演日益核心角色，尤其在半導體供應鏈。維繫台海和平穩定不只符合美國利益，也是整個國際關注的議題，這攸關區域、全球安全繁榮，美國正努力讓世上所有盟友都有此認知。

美國總統拜登（Joe Biden）去年1月上任以來，尚未派官員訪台。至於北京對裴洛西訪台的反應，是否會讓拜登政府更不敢派官員來台，康達未正面回應，僅強調美國致力維繫與台灣的非官方、但強健且重要的夥伴關係，雙方也維持暢通積極溝通管道。

中國駐美大使秦剛16日接受美媒聯訪，呼籲美國勿再派軍艦通行台海。但康達強調，美國會持續在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括例行通過台海，這已行之有年。

他警告北京，不要試圖控制或限制美國或他國通行台海，或威脅商船通過台海的能力，這些作為恐嚴重破壞穩定，相當不負責任。（編輯：韋樞）1110818