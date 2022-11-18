不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澳大利亞總理艾班尼斯（右方藍衣者）18日在APEC會場外遭台灣媒體包圍，面對「是否友好習近平」等提問，皆不發一語，快步離去。（中央社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡曼谷18日電）外媒報導，澳大利亞總理艾班尼斯表示，澳洲很可能不會支持台灣推動加入CPTPP；他今天在APEC會場外遭台灣媒體包圍，面對「是否友好習近平」等提問，皆不發一語，快步離去，雙方展開追逐超過2分鐘。

外媒今天報導，澳大利亞總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天抵達曼谷機場時，接受澳媒採訪表示，澳大利亞很可能不會支持台灣推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP ）。

報導指出，中國大陸和台灣都在推動加入CPTPP，莫里森政府先前支持台北申請加入，但在曼谷舉行的 APEC 峰會中，艾班尼斯表示，該協議僅適用於「公認的」（recognised）國家，而不是經濟體；他說，「CPTPP 是公認的國家（nation-states）之間的關係」。

艾班尼斯今天在APEC會場媒體中心舉行澳洲國內記者會，結束後遭台灣媒體包圍，面對媒體提問「所以你不支持台灣加入CPTPP嗎」、「你是否友好習近平」、「你不回應嗎」等，完全不發一語，快步離去，雙方上演追逐戲碼，至少維持2分鐘。

不過，澳媒指出，艾班尼斯的聲明似乎與CPTPP的文本矛盾，CPTPP的文本並未表明國家身分是加入 CPTPP的先決條件；加入CPTPP的部分條文是「任何國家或單獨關稅區都可以加入本協議」，此定義顯然包括台灣在內均有申請加入CPTPP資格。（編輯：林淑媛）1111118