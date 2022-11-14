澳洲總理15日與習近平會談 5年來首次

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（中央社印尼登巴薩14日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，明天他將在印尼峇里島（Bali）與中國國家主席習近平會談。這將是澳中關係惡化多年後，兩國領導人首次對談。

法新社報導，艾班尼斯為出席20國集團（G20）峰會而抵達峇里島時告訴記者：「我們將秉持善意進行討論，這次討論不設前提，我期待能有建設性對話。」

他還說：「澳洲將提出我們自己的立場，我期待明天與習（近平）有一場建設性討論。」

「我當上總理後，還有在那之前都說過，對話向來是好事。我們需要對談來獲致互相理解。」

澳洲與中國領導人2019年在日本G20峰會時曾短暫交談，但5年來不曾正式坐下來對談。

中國依然是澳洲最大貿易夥伴，但中國在印太地區的影響力及行為引發爭執，導致澳中關係惡化，並在澳洲呼籲調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情源頭後近乎崩潰。

北京近來在太平洋地區的野心，以及逮捕記者成蕾等澳洲公民的行為，在在激怒坎培拉政府。但立場中間偏左的艾班尼斯勝選後，似乎為破冰提供契機。

在中斷兩年後，澳洲與中國6月恢復部長層級接觸。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1111114