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中澳外長通話 稱持續努力改善兩國關係

2022/11/8 21:06
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（中央社台北8日電）中國外交部長王毅今天與澳洲外長黃英賢通話。王毅表示，中澳雙方應本著求同存異的態度，推動兩國關係重回正軌，過程中逐步解決各自的「合理關切」。黃英賢則稱兩國關係出現積極變化。

新華社報導，黃英賢（Penny Wong）表示，經過持續努力，「澳中關係出現積極變化」。她並說，澳方將繼續堅持「一個中國」政策，以負責任的方式妥處具體問題，持續朝著改善並加強雙邊關係這一方向做出努力。

王毅則表示，中澳關係緩和改善符合雙方根本利益。雙方應繼續堅持全面戰略夥伴關係基本定位這一共識，秉持相互尊重的精神，本著求同存異的態度，朝著互利共贏的目標做出努力，推動兩國之間重建互信，兩國關係重回正軌，在此過程中，逐步解決各自的合理關切，並共同為應對當前全球性挑戰作出積極貢獻。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，但近年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源、貿易爭端和澳洲指控中國干涉內政等一連串紛爭後，兩國關係處於低點。

今年中上台的澳洲工黨政府希望跟中國重建關係。黃英賢與王毅上一次會面是9月22日在美國紐約舉行的聯合國大會（United Nations General Assembly）上，那次是兩人在3個月內的第2次會面。（編輯：張淑伶）1111108

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