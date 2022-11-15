G20峇里島峰會 印尼部長：與台灣合作良好
2022/11/15 14:28（11/15 14:36 更新）
20國集團（G20）領袖會議15日在印尼峇里島登場，印尼通訊與訊息部長強尼．普雷特（Johnny G Plate）接受訪問時表示與台灣合作良好。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月15日
（中央社記者李宗憲峇里島15日專電）20國集團（G20）領袖會議今天登場，印尼部長對中央社表示，印尼和台灣在經濟上有合作，台灣在印尼有辦事處，在商業合作得非常好。
印尼通訊與訊息部長強尼．普雷特（Johnny G Plate）下午在媒體中心接受聯訪。
針對中央社提問台灣與印尼是否有更多合作機會時，他說：「印尼與台灣早在許多方面有所合作，兩國在商業上合作地非常好，無論任何時候，我們都要增進改善合作和投資。」
今年G20領袖會議因俄烏戰爭及地緣政治，聚焦的議題與過去不同。強尼轉述印尼總統佐科威（Joko Widodo）的說法指出，印尼希望停止戰爭，打造雙贏，接著就能聚焦在如何面對2023年經濟放緩的問題。（編輯：馮昭）1111115
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