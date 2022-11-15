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美：G20將發會後聲明 多國聯合譴責俄入侵烏

2022/11/15 11:34
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（中央社峇里島努沙杜阿15日綜合外電報導）一名美國高階官員今天在印尼峇里島表示，20國集團（G20）領袖峰會將發表會後聯合聲明，聲明中「大多數」成員國將強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。

法新社報導，這名匿名的美國官員告訴記者：「我認為你們將看到大多數G20成員國明確譴責俄國在烏克蘭的戰爭。他們認為俄羅斯在烏克蘭的戰爭是世界上巨大的經濟和人道主義苦難的根源。」

將於本週在峰會結束時發表的聲明指出，G20「真的在孤立俄國」。俄國是G20成員國之一。

這名官員並未說有多少國家不加入譴責行列，也沒有說明各國外交官將如何在所有成員國共同發布的文件中，起草非一致聲明。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）9個月前下令對烏克蘭進行毀滅性入侵，但迄今基本上以失敗告終，他並未現身本次G20峰會，而是由俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表出席。

俄國甚至拒絕使用「戰爭」一詞，來形容他們征服鄰國烏克蘭的企圖。外界對於G20成員國將以什麼方法，或是否會以集體力量回應這次危機，展開激烈猜測。

不過，這名官員表示：「俄國侵略的戰爭…正在受到最強烈的譴責。」他指出，這份聲明「說得很清楚」。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111115

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