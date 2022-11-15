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澤倫斯基G20視訊演說：結束毀滅性戰爭時刻已到[影]

2022/11/15 13:55（11/15 14:20 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基15日透過視訊對印尼峇里島舉行的G20峰會發表談話。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基15日透過視訊對印尼峇里島舉行的G20峰會發表談話。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社印尼努沙杜阿15日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天透過視訊對印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會發表談話，呼籲現在是結束俄羅斯「毀滅性」戰爭、拯救「成千上萬條性命」的時候。

根據法新社取得的演說稿，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「我深信現在就是俄羅斯毀滅性戰爭必須且可以阻止得了的時候。」他說：「這可以拯救成千上萬條性命。」

澤倫斯基穿著他招牌軍綠色T恤，以烏克蘭語向多國領袖發言，包括美國總統拜登和中國國家主席習近平。然而，在場與會的領袖不包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

澤倫斯基抨擊「俄羅斯官方瘋狂威脅訴諸核武」，意指蒲亭先前暗示動用核武，連北京當局都感到不安。

澤倫斯基還說，「不該有任何藉口來核訛詐（nuclear blackmail）」，並特別感謝「G19清楚表明這一點」，刻意將俄羅斯從G20排除。

由聯合國和土耳其斡旋的烏克蘭運糧協議將於19日到期，澤倫斯基也呼籲擴大並無限期延長協議。

澤倫斯基說：「我認為，不論戰爭何時結束，我們出口榖物的倡議都應該無限期延長。」他還呼籲將協議適用範圍擴及其他港口。

澤倫斯基還指控俄國在冬季降臨之前針對烏克蘭基礎設施發動空襲，「企圖將嚴寒變成一種武器」。

澤倫斯基也支持美國帶頭推動對俄羅斯出口油價設定上限，「如此一來能源才不會繼續被當作武器」。

他說：「如果俄羅斯試圖剝奪烏克蘭、歐洲和全球所有能源消費者的可預測性和價格穩定性，解決的辦法會是強制限制俄羅斯石油出口價格。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111115

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