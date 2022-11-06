華郵：避免盟友「烏克蘭疲勞」 美傳私下勸基輔釋出談判訊號

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天報導，美國拜登政府正私下勸烏克蘭高層釋出願與俄羅斯談判的訊號，並放下「除非俄羅斯總統蒲亭下台，否則拒絕和談」的公開立場。

華郵引述不具名知情人士說法報導，美國官員的請求並非催促烏克蘭上談判桌，而是計劃性地確保各國在面對選民擔心戰事延續多年的同時，仍能維持支持烏克蘭。

華郵指出，這類討論說明了拜登政府面對烏克蘭立場的複雜性。美國官員雖公開矢言將以鉅額援助支持基輔，「不計時間長短」；但同時，美方又希望能解決這場重傷世界經濟並引發核戰隱憂的8個月衝突。

華郵還說，美方向烏克蘭官員分享他們的評估，說蒲亭（Vladimir Putin）目前雖並不認真看待談判一事，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）禁止與蒲亭和談，已在歐洲部分地區、非洲和拉丁美洲掀起擔憂，畢竟俄烏戰爭引發的糧食和燃料成本影響，在這些地方感受最為顯著。

華郵引述一名不具名的美國官員說法報導指出，對美國的一些夥伴來說，確實出現了「烏克蘭疲勞」（Ukraine fatigue）現象。

白宮國家安全會議（National Security Council）和美國國務院並未立即回應針對這篇報導置評的請求。

路透社報導，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天訪問基輔時表示，美國8日期中選舉過後，依舊將「堅定不移」地支持烏克蘭。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1111106